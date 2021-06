VÍDEO: Un home fingeix ser Superman, intenta aturar un camió i acaba atropellat

Al Brasil un home va ser atropellat per fingir ser Superman. L'accident es va produir al municipi Barra 2 Coqueiros. Luiz Rierol Andrade és un comediant que sol disfressar-se de el famós superheroi per al seu treball com a promotor publicitari d'un centre comercial a Aracaju i puja algunes fotos i vídeos a les seves xarxes on ja ha aconseguit més de 17,000 seguidors.





En alguns dels seus post se li observa assumint el personatge del superheroi i recreant algunes de les gestes de Superman. No obstant això, el seu últim intent va sortir molt malament i ho van atropellar, encara que va aconseguir sortir il·lès.





Rierol d'Andrade va intentar gravar-detenint l'enorme vehicle en moviment amb una mà molt a l'estil "home d'acer".