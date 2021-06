La batalla contra la violència de gènere

@EP





És molt preocupant que la societat únicament reacciona enfront de la violència de gènere quan es produeix un crim execrable, al igual que passa amb el terrorisme o amb la immigració. Els mitjans de comunicació mobilitzen a la ciutadania després d'un atemptat cruent, o quan apareixen centenars de persones ofegades al mar, o asfixiades en el contenidor d'un camió.







Però també caldria reflexionar sobre la utilitat de les mobilitzacions que en aquests casos s'organitzen des de les institucions, fonamentalment dirigides a promoure manifestacions de repulsa que, tot i que poden tenir una finalitat taumatúrgica, en el sentit que serveixen per vehicular la sensació col·lectiva de impotència i de dol, serveixen molt poc per donar consol a les víctimes.





En aquestes ocasions és freqüent que els líders polítics, que solen ocupar els primers llocs darrere de les pancartes, no es limiten, com ha estat sempre, a acompanyar a la ciutadania en una marxa silenciosa de solidaritat popular. Tampoc es pugen al podi a comprometre a emprendre les accions de govern eficaces perquè no tornin a succeir aquests fets luctuosos o per a la reparació de les víctimes. El que estem presenciant, cada vegada amb més freqüència, és que s'aprofita l'ocasió per intentar collir el suport de la multitud a les seves opcions polítiques. Aquesta imatge de líder aplaudit per les masses és la que, immediatament, es va a publicitar en totes les televisions i a les xarxes socials.





La conseqüència d'aquesta manera de procedir és que, el que és una manifestació unitària de la ciutadania que expressa la solidaritat amb les víctimes, es converteix en una espècie de míting partidista que, immediatament, és contestat pels polítics de l'oposició. Així hem assistit a l'espectacle lamentable que, enmig de la consternació que produeixen els recents crims, mentre que d'una banda es presenta el balanç del nombre de nens i nenes assassinats pels pares maltractadors, com a demostració de la necessitat de la línia política que es defensa des del govern respecte a la violència de gènere, per l'oposició es publica immediatament als quatre vents el balanç dels nens i nenes assassinats per les mares com a argument per desprestigiar i assenyalar la ineficàcia de les iniciatives legislatives en aquest camp.





És necessari i urgent que no s'utilitzin les dades estadístiques de les persones assassinades de manera partidista, i que no es culpi les forces de seguretat ni als jutges i fiscals del que és, sens dubte, una de les epidèmies socials més preocupants de les que colpegen la nostra societat. A ningú se li ocorre culpar els metges per l'elevat nombre de morts per la COVID-19. Són altres causes, que cal identificar i buscar, perquè sigui eficaç eradicar la violència assassina que es produeix a l'entorn de les ruptures de parella.





Els assassinats que totes les persones de qualsevol adscripció política lamenten no es produeixen únicament en el nostre país, ni són conseqüència única del masclisme estructural, tot i que sigui un factor important. Tampoc són una conseqüència de la immigració, com des d'alguns sectors polítics es pretén assenyalar. Són un problema social complex que s'ha d'analitzar com a tal, tenint en compte que hi ha dimensions diferents i molt diverses. La perspectiva de gènere és important, però també s'ha d'aprofundir en la perspectiva sociològica, econòmica, psicològica, psiquiàtrica, jurídica, cultural, etc. ... ,.





El que hem après fins ara és que únicament endurint les penes als maltractadors no és suficient: en un nombre important de casos els assassins se suïciden o no els importa passar la resta dels seus dies a la presó. L'ampliació dels efectes de les condemnes perquè s'inhabiliti als maltractadors en l'exercici de la pàtria potestat, és una mesura lògica que ja es ve adoptant pels jutges, però que tampoc serà la panacea. Fomentant les denúncies contra el maltractament, és obvi que és importantíssim, però tampoc és suficient.





S'han d'implantar mesures preventives eficaces. Al càncer no només es combat des dels quiròfans, sinó fonamentalment amb la prevenció. En aquest afany ha de col·laborar tota la ciutadania sense excepció. No té el monopoli d'aquesta lluita cap sector de la població ni s'avançarà a força de manifestacions que reivindiquen la venjança ni la justícia feminista, tot i que sigui important com a mitjà de conscienciació ciutadana. I cal que totes les professions, però fonamentalment les persones que treballen en el camp dels mitjans de comunicació, de l'ensenyament, de la medicina, de la psicologia, de l'advocacia, de les forces de seguretat i de la feina social, s'impliquin en aquest repte de tota la societat.





Però, sobretot, crec que la classe política, especialment els que tenen responsabilitats legislatives i de govern, es comprometin en dues coses importants: la primera és que no s'utilitzi a les víctimes en la lluita política partidista; i la segona, és que s'implanti, d'una vegada per totes, la jurisdicció especial de família amb jutges eficaçment formats en la gestió i pacificació dels conflictes.





Els jutjats de violència sobre la dona són necessaris per castigar els maltractadors, però això és insuficient. Cal evitar que aquests fets es produeixin i per a això és fonamental un cos judicial en l'àmbit civil especialment format per detectar els riscos abans que haguem de seguir lamentant les atrocitats que els noticiaris ens han posat en relleu aquests dies.