Tornarà a passar per quiròfan per tenir el pit més gran de món

Des que es operés per primera vegada als 20 anys, quan es va fer una liposucció, Hershey ha gastat més de 372.000 euros en cirurgies estètiques, segons revela el diari britànic 'The Sun'.



"Algunes persones s'obsessionen amb el gimnàs, la meva és tenir els pits més grans de el món", admet, afegint que això es deu al fet que de petita els nens criticaven el seu cos i es ficaven amb ella.





"He fantasiejat amb assemblar-me a Dolly Parton durant molt de temps. Estimo el seu cos i he tractat de semblar-me a ella, ara tinc els pits molt més grans que ella ", afegeix disposada a operárselos per 39ª vegada el pit.





Sheyla Hershey s'ha fet diverses liposuccions, s'ha posat implants de glutis, s'ha operat el nas, s'ha fet dues abdominoplàsties, s'ha tret dues costelles flotants, aixecat les celles i injectat diverses vegades botox.





Passar pel quiròfan ha arribat a posar en risc la seva vida i sap que pot tornar a passar. "Em preocupa el meu propera cirurgia perquè vaig a obrir la caixa de Pandora de nou, però prefereixo morir feliç amb els pits enormes d'estar trist i infeliç", expressa.





La primera vegada que va estar en perill va ser el 2005, després de patir una infecció després d'una liposucció i de llevar-se les costelles flotants. Quatre anys més tard, explica, es va quedar embarassada i va haver de reduir la mida dels seus pits perquè no deixaven espai a al nadó per créixer.





"Podria haver-me quedat amb els meus implants, però la meva filla va poder haver nascut amb un defecte de naixement, així que els vaig sacrificar", relata, afegint que això va fer que patís depressió per la grandària del seu pit després de donar a llum la nena. "No vaig poder mirar-me al mirall durant mesos, vaig plorar molt perquè havia perdut molt de mi mateix i, al meu moment més fosc, vaig tractar de matar-me".





Ara, espera batre el rècord mundial Guinness amb l'ajuda d'implants expansors fets a mida a Alemanya. Viatjarà a Columbia perquè se'ls col·loquin i, durant els propers dos anys, els expansors s'ompliran gradualment amb líquid salí per aconseguir tenir la talla de pit més gran de món.