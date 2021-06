Un client deixa 13.000 € de propina en un restaurant!

@EP





Un client als Estats Units ha deixat una propina de 13.000 euros en un restaurant de Londonberry. Els treballadors es van trobar aquesta generosa propina d'un client que va estar menjant.





La persona que va deixar la propina no va menjar res luxós ni res per l'estil. És més, el menú no arribava ni als 35 euros, però va deixar aquesta generosa quantitat de propina. 13.000 euros. El personal del restaurant no va dubtar a alegrar molt quan van descobrir i van confirmar que, efectivament, aquesta propina era real.





El restaurant ja ha informat que la propina d'aquest client es dividirà entre els 12 treballadors que estaven de servei aquell dia. Si fem els comptes, seran una mica més de 1.000 euros per a cada persona que es trobava treballant al restaurant.