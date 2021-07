Amistats perilloses: "La meva millor amiga es casarà a casa meva i no m'ha convidat a la cerimònia"

Un home està destrossat després que els seus amics l'acusin de sabotejar un casament al dir que l'esdeveniment ja no es podia fer a casa seva perquè no ha estat convidat, segons recull el diari britànic Mirror.





En una publicació impactant a Reddit, l'home explica com una de les seves millors amigues, una dona que es diu Carla, es casarà aviat i li va demanar si ho podia fer a casa, ja que volia un casament íntim. Ell va estar d'acord ja que disposa d'un jardí molt gran on és possible realitzar un esdeveniment així.





No obstant això, tot es va girar quan, a més de deixar-li la casa per casar-se, la va enamorar sense voler. El nuvi ho va descobrir i, tot i estar enfadat, es volia casar igual, però sense convidar a l'amo del domicili al casament.





Quan la parella li va comunicar que no anava a ser convidat al casament, l'home els va preguntar on pretenien casar-se, i li van respondre que en la seva propietat, deixant-lo atònit. "Esperen que la meva dona i jo simplement no estiguem a casa aquest cap de setmana", relata. No entén tant embolic quan, a més, està casat i no ha tingut cap relació íntima amb la Carla.





"Li vaig dir a la Carla que no. Hauran de buscar un altre lloc, ja que no anem a deixar-los la nostra casa durant el cap de setmana. No només per raons de seguretat, sinó que no té sentit. El nuvi no em vol a prop perquè no es sent còmode, però està prou còmode com per celebrar el seu casament a casa meva? ", explica sense acabar de creure-s'ho.