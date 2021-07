Així és la piscina més profunda del món situada a Dubai

Font: Deep Dive Dubai







La piscina més profunda del món situada a Dubai ha estat inaugurada. La ciutat dels Emirats Àrabs Units compta amb el gratacel i el centre comercial més gran de món i, des d'avui, compta amb la piscina de busseig més profunda del món. Aquest compte amb 60 metres de profunditat i ha superat la Deepspot de Polònia, que té una profunditat de 45 metres.





QUANTS LITRES CABEN?





Són 14 milions de litres d'aigua dolça dels que caben a la piscina. De fet, amb semblant quantitat d'aigua, supera el volum de 6 piscines olímpiques. A més, ha batut el Rècord Guiness de piscina més profunda per bussejar.





La veritat és que aquesta piscina està pensada per al busseig, però la temperatura de l'aigua es manté en 30 graus celsius i es recomana a les persones que vulguin banyar-se que ho facin amb neoprè o un banyador fi.

EXPERIÈNCIES INOBLIDABLES





Aquestes instal·lacions són dels més segures i permet a persones principiants que vulguin perfeccionar la seva tècnica de busseig realitzar cursos. Un cop aquesta formació acabi els bussejadors podran baixar per la profunditat de la piscina i veure la ciutat submarina. Perquè sigui el més segur possible, dins de la piscina hi ha un total de 56 càmeres que cobreixen cada racó de la profunditat de la piscina.