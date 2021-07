VÍDEO: Un home acaricia a una gosseta i li roba la roba que portava posada

Les càmeres de seguretat d'un habitatge van gravar el moment en què un home, a Sao Paulo, es va acostar a la reixa d'una casa per acariciar a una gosseta que estava a l'entrada. La sorpresa va arribar quan l'home va aprofitar el moment per llevar-li a l'animal la samarreta que portava posada.





Els amos de la casa es van sorprendre el veure que la seva mascota no portava la seva samarreta quan ells van tornar a casa. Per aquest motiu van decidir mirar les imatges captades per la càmera de seguretat del seu habitatge i va ser llavors quan van veure el que havia passat.