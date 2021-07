Una nova categoria de delicte internacional: l'ecocidi

Hem rebut amb grat, la notícia que la Cort Penal Internacional ha decidit afegir una cinquena categoria de delictes a les que ja ocupen la seva atenció: l'ecocidi.





Les altres quatre categories sobre les que el TPI té competències són: el genocidi, els crims de lesa humanitat, els crims de guerra i els crims d'agressió.





Aquesta és una bona notícia en doble sentit. En primer lloc, perquè constitueix el reconeixement per part de la humanitat que no ha manejat adequadament la seva relació amb la comunitat de la vida del planeta i amb els hàbitat (terrestres i aquàtics) que ocupa, i en segon lloc perquè representa una voluntat de actuar que encoratja a corregir les nombroses accions que la societat desenvolupa, que tenen impactes negatius sobre el clima, la qualitat de l'aire, els sòls i els cossos d'aigua continentals, subterranis i marins així com sobre la diversitat biològica, en els seus aspectes genètics , poblacionals, ecosistèmics i culturals.





Sense dubtes aquest anunci és de gran importància per al present i futur de l'ecologia planetària i per a la humanitat, tenint en compte que és un fet àmpliament reconegut que ens trobem en una cruïlla ambiental que representa una amenaça que ja va deixar de ser retòrica.

Pixabay





L'evidència científica i la pròpia experiència, indiquen que si l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, la producció i acumulació de deixalles sòlides no degradables, l'alliberament de substància tòxiques a l'aire i la destrucció d'ecosistemes per via de l'expansió de la frontera agrícola i la fragmentació d'hàbitat, amb la seva seqüela d'extincions, continuen al ritme actual, les conseqüències per a l'ambient i la humanitat seran catastròfiques.







En aquest punt, les iniciatives polítiques, diplomàtiques, socials i econòmiques, i el dret internacional tenen un paper en la transformació de la nostra relació amb la natura, de manera que passem d'una relació d'amor-odi molt perjudicial, a una relació d'harmonia amb ella, ja que tot i el progrés assolit en l'àmbit de el dret ambiental, les deficiències de l'actual governança mundial en matèria mediambiental són àmpliament reconegudes.







Si bé hi ha normes nacionals i internacionals destinades a contribuir a la protecció dels sistemes naturals dels quals depèn el nostre benestar, resulta evident que aquestes normes són insuficients, per la qual cosa es necessiten esforços addicionals. En aquest context, a finals de 2020 la Fundació Stop ecocidi va convocar a un Panell d'Experts Independents perquè realitzessin la Definició Legal de ecocidi, integrat per dotze juristes de diferents parts de món comptant amb un conjunt equilibrat de coneixements i experiència en dret penal internacional , en dret mediambiental i en dret climàtic.





Aquests Experts, que han treballat conjuntament al llarg de sis mesos, van rebre l'encàrrec de formular una definició pràctica i eficaç de crim de "ecocidi".





El Panell va comptar amb l'assistència d'experts externs i amb una consulta pública que va reunir centenars d'idees provinents de totes les parts de món i formulades des de les perspectives del dret, l'economia, la política, la joventut, la fe i les comunitats indígenes.





La incorporació de l'ecocidi a l'Estatut de Roma afegiria un nou crim al dret penal internacional. Seria el primer a adoptar des de 1945 i el seu origen està en un crim ja existent, com és causar danys greus a l'ambient en situacions de conflicte armat, només que ara reflectiria el fet que a hores d'ara la majoria dels danys ambientals més greus es produeixen en temps de pau, cosa que no és competència de la Cort Penal Internacional.





A l'efecte de la seva incorporació a l'actual Estatut de Roma, es proposa definir per "ecocidi", "qualsevol acte il·lícit o arbitrari perpetrat sabent que hi ha una probabilitat substancial que causi danys greus que siguin extensos o duradors a el medi ambient".





Per a una millor comprensió d'aquesta definició, s'entén per "medi ambient": la Terra, la seva biosfera, criosfera, litosfera, hidrosfera i atmosfera, però també inclou l'espai ultraterrestre la qual cosa és molt nou.





Així mateix, s'entén per "arbitrari" l'acte temerari de fer cas omís d'uns danys que serien manifestament excessives en relació amb l'avantatge social o econòmica prevista.





D'altra banda, s'entén per "greu" el dany que causi canvis molt adversos, pertorbacions o danys notoris per a qualsevol element del medi ambient, inclosos els efectes seriosos per a la vida humana o els recursos naturals, culturals o econòmics.





També s'entén per "extens" el mal que vagi més enllà d'una zona geogràfica limitada, que ultrapassi les fronteres estatals o afecti la totalitat d'un ecosistema o una o més espècies o un gran nombre d'éssers humans.





I finalment, s'entén per "durador" el dany irreversible o que no es pugui reparar mitjançant la seva regeneració natural en un termini raonable.





Així, aquesta definició de ecocidi brinda als estats part de l'Estatut de Roma l'oportunitat d'enfrontar els grans desafiaments ecològics actuals.





Aconseguir un acord sobre el "crim de ecocidi" podria contribuir a un canvi de consciència i de rumb, dirigit a fomentar la protecció del medi ambient i l'establiment d'un marc legal més col·laboratiu i eficaç per al nostre futur comú al planeta que habitem. Seria, doncs, una eina legal nova i pràctica.





Com el debat sobre el tema segueix obert i és possible incorpora noves propostes, voldria assenyalar que l'experiència acumulada sobre aquest tema, ens obliga a considerar que no tots els ecocidios són producte d'actes il·lícits; sovint ens trobem en els nostres països, amb accions ecocides degudament permisadas per l'autoritat local o nacional ambiental competent, o com a resultat d'accions negligents per part dels funcionaris públics encarregats del manteniment. També es podria incorporar el concepte d' "acte premeditat", encara que aquest s'inclogui en la definició de "arbitrari".





Així doncs, proposaria la següent definició: "El ecocidi és qualsevol acte lícit o il·lícit, arbitrari, negligent o premeditat, perpetrat sabent que hi ha una probabilitat substancial que causi danys greus, extensos o duradors als components biològics i no biològics del medi ambient".





___





NOTA: Orna COMUNICACIÓ, empresa editora de CatalunyaPress, no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors que les expressen, en tot moment, de manera individual i en cap cas representant l'opinió de la publicació.