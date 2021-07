Una vaca indica el camí a la platja de Tarifa a Cadis

@EP





Aquests dos homes es trobaven perduts per les muntanyes i no sabien per on seguir. Al veure una vaca pel camí, no va dubtar a preguntar-li. Va baixar la finestreta i li va preguntar i, és clar, la vaca sabia perfectament per on havia de seguir l'home.





La realitat és que era una broma que intento fer el pilot del cotxe i ningú s'espera la reacció que va tenir l'animal a l'ésser preguntat. A més, s'atura, l'observa i mou el cap indicant-li el camí. Els dos amics es queden una mica atònits i només els va quedar riure després de veure el que havia passat.