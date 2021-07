Un home assegura ser "un viatger en el temps de l'any 5000" que té proves de l'Apocalipsi

Un home que diu ser un "viatger en el temps de l'any 5000" assegura que ciutats senceres estaran sota l'aigua a causa de el canvi climàtic i té evidències fotogràfica, segons recull el diari britànic Mirror.





L'home, conegut només com Edward, va explicar a ApexTV que va ser part d'un experiment de viatge en el temps ultrasecret en 2004 i va ser enviat 3.000 anys cap al futur. Per a la seva sorpresa, l'home afirma que quan va arribar a el futur se li va presentar va veure a Los Angeles submergida per una gran massa d'aigua.





Suposada fotografia de Los Angeles sota l'aigua @ApexTV





Edward assegura que havia estat treballant a Los Angeles en un laboratori, quan li van assignar la tasca d'anar a el futur i prendre fotografies. En el vídeo, la cara de l'home es veu borrós i la seva veu distorsionada mentre explica la història, suposadament per protegir la seva identitat.





"Et explicaré una història que et sorprendrà i et sorprendrà", assegura l'home misteriós al vídeo. "Estava de peu sobre una enorme plataforma de fusta. Poc després em vaig adonar que era a la mateixa ciutat, Los Angeles, però sota l'aigua".





Edward explica que ha pogut establir contacte amb les persones que hi viuen, els qui li van dir que la inundació s'havia produït a causa de l'escalfament global.





EXTRATERRESTRES





La setmana passada, un altre "viatger en el temps" que afirma ser de l'any 2491 va dir que els extraterrestres gegants amb una "aparença distorsionada" arribaran a la Terra en 2022.





L'aventurer, que es coneix amb el nom de "futuretimetraveller" en TikTok, va revelar alguns dels detalls de les "espècies extraterrestres" i ha afirmat que "provocaran una guerra" amb els humans.