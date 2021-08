Un home confon la copa menstrual de la seva nòvia amb un got de xupito

A la dreta, una copa menstrual @ep





Hi ha diversos tipus de productes sanitaris i per als que no els fan servir, poden semblar bastant confusos. Tens tovalloles sanitàries, tampons, roba interior per a la menstruació i copes menstruals. La majoria d'ells són senzills, però si mai ha vist aquest últim, és possible que et passi el mateix que a aquest home:





Un vídeo s'ha tornat viral recentment a TikTok on un home li preguntava als seus seguidors per què havia de usar-se el article després de trobar la copa menstrual de la seva nòvia. El TikToker, que publica sota @dduche, va aixecar el producte sanitari mentre preguntava: "¿Algú pot explicar-me què és això?".

















"Quin tipus de dispositiu de maquillatge està utilitzant la meva xicota? ¿Això és per a una aplicació. Espera un minut, crec que sé per què és això ...", diu l'home en el vídeo. Finalment, el va acabar trobant un ús i es va aplicar la copa menstrual a la cara com si s'estigués maquillant.





Després, tractant de descobrir més usos, va preguntar si és un "got de xupito portàtil". "Senyores, si us plau ajudin-me i diguin-me què és això en els comentaris", va afirmar l'home. "Crec que és un got de xupito, però crec que m'equivoco". Des de llavors, més de 26 milions de persones han vist el vídeo, ja més de dos milions els ha agradat.