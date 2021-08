Compra un quadre per 81 euros i... Descobreix que pot arribar a valer més de 17.000 euros!

@EP





Una persona al Canadà va entrar a una botiga de segona mà i va decidir comprar un quadre que li havia agradat. De fet, no el va comprar ni pel quadre, sinó pel marc daurat i ornamentat. En fer l'intercanvi va pagar 96 dòlars (81 euros) i després va descobrir que aquesta peça podia arribar a valer més de 20.000 dòlars (17.000 euros).





La peça que va comprar era de Gerritjen Wijmer, un pintor de 1870 i de què les seves obres es venen entre 17.000 i 300.000 euros depenent del seu estat i la seva grandària. No es va adonar del seu valor fins que va arribar a casa i va investigar la procedència del quadre. En un primer moment es pensava que era una còpia impresa, però la realitat després de realitzar la recerca el va deixar sorprès.





Per exemple, un dels quadres més famosos de Wijmer, Boira de Muntanya, es va vendre per 200.000 dòlars en una subhasta. Stephen Burgess, l'amo de l'obra actualment està esperant per contactar amb un taxador per veure realment quant val aquest quadre. Si és veritable i valuós, Burgess ja ha dit que subhastarà l'obra i donarà els fons a una organització de medicina pal·liativa.