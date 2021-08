Una postal arriba a Anglaterra 30 anys després de ser enviada des de Xile

Pixabay





Neil Crocker va enviar el 1991 una postal al seu sogre, que vivia al Regne Unit, mentre ell servia a la Marina Real britànica, a Xile. Però la carta no va ser lliurada al seu destinatari fins fa tot just uns dies, segons informa la BBC.





Crocker va explicar que amb prou feines recordava "vagament" haver enviat aquesta postal quan el vaixell en el qual viatja es va aturar a Valparaíso. A la targeta comentava que hi havia "bon clima" i que les platges eren "encantadores". El seu sogre té ara 89 anys, de manera que Crocker assegura que es va quedar una mica "confós" i desubicat al rebre la postal ara.





El mata-segells que porta la postal és de "Londres 1991", de manera que aquesta va arribar al Regne Unit el mateix any en què Crocker la va enviar des de Xile. Pel que "durant 30 anys va estar en una oficina de classificació d'algun lloc i, finalment, va arribar al seu destí, per la qual cosa és una història bastant notable. Probablement mai sabrem on es trobava", va relatar.





No obstant això, la BBC es va posar en contacte amb l'empresa d'enviament i des d'allà els van dir que "és més probable que algú la hagi tornat al sistema postal recentment, en lloc de perdre's o quedar-se encallada en algun lloc de la xarxa".