Es poden reclamar indemnitzacions pels danys materials causats per les inundacions?

Cada vegada és més habitual que hi hagi pluges torrencials i tempestes que provoquin greus inundacions. Les últimes, les dels primers dies de setembre: un DANA va ser l'origen de fortes inundacions que van afectar sobretot a zones de Toledo i Tarragona. Ara el dubte és si els afectats poden reclamar una indemnització. La resposta és que sí, poden fer-ho si les pluges han causat danys en habitatges o vehicles assegurats.





L'OCU aconsella que, en cas de ser així, els afectats avisin no només a l'assegurança sinó també al Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS), ja que són ells els que es fan càrrec de les indemnitzacions.









No obstant això, OCU informa que no sempre es produirà aquesta indemnització. El Consorci no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carències i indemnitza segons el que la persona afectada hagi contractat a la pòlissa d'assegurança privada.





QUÈ CASOS COBREIX EL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES?





Tal com expliquen en la pròpia pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances, ells assumeixen la cobertura "d'inundacions extraordinàries", explicant que en concret es refereixen a "la inundació del terreny produït per pluges o desglaç; per aigües procedents de llacs amb sortida natural, de ries o rius, o de cursos naturals d'aigua en superfície quan es desbordin dels seus llits normals".





A més, també cobreix els danys causats per "tornados i vents extraordinaris" en els quals es produeixin "ratxes superiors als 120 km/h. En cas de no ser així, els afectats hauran de reclamar directament a la seva assegurança.





COM RECLAMAR?





Després de comprovar quines són les condicions de l'assegurança que tenen contractat, els afectats per les inundacions s'han d'adreçar al Consorci per demanar la indemnització. Podran fer-ho per dues vies: o bé per telèfon o bé a través de la seva pàgina web.





Per a això, hauran de recopilar totes les proves possibles sobre l'origen dels danys que presenten habitatges i vehicles i quines han estat les conseqüències.