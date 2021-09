Veneçuela: Negociació entre faccions

Com tots saben, el passat 13 d'agost es va signar a la ciutat de Mèxic, amb la mediació del Regne de Noruega, un Memoràndum d'Entesa entre representants de el govern i de la direcció opositora reconeguda internacionalment. Tal memoràndum tenia com a propòsit, formalitzar l'inici d'un nou procés de negociació (el tercer en els últims anys) amb l'objectiu de trobar una sortida a la crisi econòmica, social i política en la qual ens trobem immersos des de fa al menys sis anys .





Les respectives delegacions, liderades per Jorge Rodríguez (el govern) i Gerardo Blyde (l'oposició) van tenir la seva primera ronda de converses el passat mes d'agost i ara, entre el 3 i el 6 setembre, està tenint lloc la segona ronda.





Com era d'esperar, tot ha transcorregut enmig d'un gran hermetisme assaonat des de fora de la taula de negociació, amb discursos agressius, amenaces i desqualificacions per part dels portaveus de el partit de govern i de el mateix president, i algunes tímides respostes del seu contrapart opositora.





Ara bé, per poder comprendre com vam arribar fins aquí i aproximar al que podria ocórrer en el futur immediat, és bo definir el context en el qual aquesta negociació té lloc.





Quan diem que les parts negociants són: el govern i l'oposició, estem pecant per imprecisos, ja que oculta el fet que, en realitat, els que estan representades realment són faccions dins de el govern i de l'oposició.





Vegem. El govern nacional és avui, una suma complexa de grups amb interessos diversos, entre els quals podem citar: el president i el seu cercle íntim d'aliats personals i familiars; els líders del partit de govern (el PSUV); alguns importants membres de l'alt comandament militar, cadascú amb els seus respectius equips de control de negociats (concessions en duanes, concessions mineres, venda de combustibles, comerç de el ferro i fusta, importació de productes, i un llarg etc.); els funcionaris corruptes saquejadors sistemàtics de l'erari públic (qui, segons alguns experts, li han pispat a la nació uns 250 mil milions de dòlars americans); les organitzacions de narcotraficants que gaudeixen de la impunitat per mobilitzar els seus drogues a través de país; els amics dels amics que manegen el blanqueig de diners il·legítim, a través d'activitats comercials diverses però totes de luxe que cobren en dòlars; les mega bandes de delinqüents que controlen amplis sectors populars en les principals ciutats de país i que tenen nexes internacionals amb els grups paramilitars i de la guerrilla colombiana que controlen el territori veneçolà a les fronteres amb el veí país; i finalment, per no pecar d'ingenu, la mà que bressola el bressol, dels seus aliats internacionals (Cuba principalment, i també Rússia, la Xina, l'Iran i Turquia).





Llavors, en representació de govern només participa el president i el seu cercle íntim d'aliats, tots els altres estan exclosos.





L'oposició, per la seva banda, està conformada per: una fracció minoritària que mantenen un discurs derrotista i que clama per una intervenció estrangera; una altra fracció important o al menys de gran impacte polític, va optar per la política de plegar discretament a l'enemic; també em sembla políticament correcte, incloure aquí a el grup dels "dissidents chavistes", conformat per amics propers i exministres de l'expresident Chávez, els quals tenen la seva pròpia organització amb agenda ambigua, però que s'oposen a el govern amb l'argument d'haver traït "el llegat del comandant"; segueixen els líders mediàtics, exdirigents, i els opinadors d'ofici, que es creïn personalitats i critiquen tot des de les seves còmodes oficines a l'estranger; i, finalment, hi ha els fidels a la vella Full de Ruta de l'Assemblea Nacional, avui convertida en Pla de Salvació.





Així que, per part de l'oposició, només estan participant en la taula, els representants lleials a el "govern interí" i el seu Pla.





No obstant això, aquesta situació en la que els que negocien són només dues de les faccions que conformen les seves respectives àrees d'influència i poder, tindrà un important efecte que ha de ser considerat, sobre la capacitat real d'arribar a alguns acords, encara que siguin parcials i, molt especialment, sobre la capacitat de fer complir a la pràctica amb tot el que s'acordi.





Llavors, ¿per què seguir-hi tractant de negociar?





Doncs, no només perquè la trobada té el suport dels Estats Units d'Amèrica del Nord i de Rússia -a més de Noruega, la Unió Europea, Canadà i les Nacions Unides- sinó perquè ells han estat els seus principals impulsadors com a via per explorar una sortida a la crisi veneçolana, diferent de la guerra d'intervenció. El representant mediador de Noruega, ho ha dit amb tota claredat: "els països externs al conflicte faran tot el possible perquè aquestes negociacions tinguin un bon resultat. No obstant això, se sap que només els veneçolans podran resoldre la seva situació interna. "





Caldria afegir, a més, que no només el poble opositor comparteix la mateixa percepció d'oportunitat, sinó que, i m'atreveixo a dir, també una part important de la vila chavista, com a resposta a l'escalada de la crisi i la magnitud de la tragèdia que significa per a tothom.





Quin serà el desenllaç d'aquesta negociació? És difícil de predir. En ambdós costats hi ha massa actors amb poder per sabotejar. No obstant això, i malgrat les veus malastrugues que segueixen apostant al seu fracàs, les parts segueixen mostrant voluntat d'acord i ja van informar que hi haurà una tercera ronda, entre el 24 i el 27 de setembre pròxims. Una bona notícia que alimenta l'esperança.





La veritat, és que es tracta d'una oportunitat que no pot ser desaprofitada, ja que el risc és que els veneçolans siguem abandonats a la nostra sort i que la crisi esdevingui en problema sense solució, com ha passat a Cuba per 60 anys, o a Nicaragua o l'Afganistan i alguns altres exemples que afligeixen el món, avui sumit en la barbàrie.