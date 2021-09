Troben al Brasil un missatge en una ampolla llançada fa tres anys des d'un vaixell de l'Armada Espanyola

@EP





Aquest estiu, una parella ha trobat en una platja del Brasil una ampolla amb un missatge al seu interior. Va ser escrit pels guàrdies Cruz Antón i Martínez González fa tres anys, el van ficar en una ampolla i el van llançar al mar des del vaixell Juan Sebastián de Elcano, el vaixell escola de l'Armada Espanyola.





En el pergamí, que es trobava enrotllat i signat pels dos guàrdies, es demanava a qui trobés el missatge que es posés en contacte amb el vaixell escola, bé per correu electrònic o bé per correu postal. A més, hi havia dos missatges més: "Déu guardi vostè molts anys" i "Militia est vita hominis super terram", el que traduït seria "la milícia és la vida de l'home sobre la terra".





La parella que va trobar l'ampolla, a mil milles d'on va ser llançada fa tres anys, va complir el desig dels qui la van llançar al mar: es van posar en contacte amb el vaixell escola de l'Armada Espanyola.





Potser en un altre moment es torna a trobar una altra ampolla el missatge de la qual provingui dels guardiamarinas d'aquest vaixell. I és que el Juan Sebastián de Elcano té el costum d'enviar missatges en pergamí, a ningú en concret, a través del mar.