L'Eurocambra demana investigar els contactes de l'entorn de Puigdemont amb Rússia

La publicació al diari The New York Times dels contactes de l'entorn de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya i en l'actualitat eurodiputat, amb membres dels serveis secrets russos, -del qual ja vam informar-, a Espanya sembla que ha passat com una simple notícia més i no sembla que hagi, -això sembla- que passi cap cosa, tot i la gravetat del tema si es confirma la veracitat de les informacions. El mitjà ha de disposar del suficient material com per arriscar la seva credibilitat.





Carles Puigdemont @ep





No passa el mateix al Parlament Europeu, on sí que l'hi han prenent de debò i aquesta setmana l'Eurocambra ha aprovat una esmena -dins d'un informe sobre les relacions polítiques entre la Unió Europea i Moscou-presentada pels eurodiputats socialistes Wodzimierz Cimoszewicz , de Polònia, i Tonino Picula, de Croàcia, el text diu: "Que les recents revelacions sobre contactes estrets i regulars entre funcionaris russos, inclosos membres del servei de seguretat, i representants d'un grup de secessionistes catalans a Espanya requereixen una investigació en profunditat ".





El text de la Eurocambra afirma que "això podria resultar ser un altre exemple d'ingerència russa als Estats membres i dels constants intents de Rússia d'explotar qualsevol assumpte que pugui promoure la desestabilització interna de la Unió". L'esmena va ser aprovada per 4262 vots a favor -populars, socialistes, liberals i una part de la ultradreta-, i 13 vots en contra -la esquerra, part dels verds i una altra part de l'extrema dreta ¿flamencs? - i 95 abstencions - gairebe totes dels verds. Els tres eurodiputats de Junts van votar a favor de la totalitat de l'informe, però l'esmena presentada pels socialistes i que fa referència als contactes seus vots van ser en contra perquè segons ells "intenta promoure una afirmació sense evidències sobre el moviment independentista".





El més afectat per la decisió de Parlament és Puigdemont, que ja havia qualificat les informacions del diari nord-americà de falses. Mentre que el Kremlin ha negat estar involucrat en el procés independentista. No s'esperava una altra cosa diferent.





El que està clar és que el Parlament Europeu no considera aquest tema com menor donat les males relacions que la UE té amb el govern de Putin a què han acusat en més d'una ocasió de realitzar accions per desestabilitzar Europa. Així que, a l'espera que es realitzin les investigacions oportunes, a Puigdemont se li afegeix un altre problema que li deixarà més d'una nit en blanc. La institució europea, no és una joguina de la senyoreta Pepsi i les conseqüències que es puguin derivar de les investigacions pot ser que no només ho deixi sense escó, sinó que es produeixin altres derivacions de més calat per l'acusació que es pot aplicar als seus actes .





Al Parlament Europeu els drets estan garantits, per això determinades accions seran jutjades. Com sempre, caldrà esperar i acceptar els resultats i si no agraden recórrer-si es pot. No valdrà amb dir que és injust o que no hi ha llibertat.