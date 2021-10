Un lladre marxa decebut d'un habitatge en què va entrar a robar i deixa una nota sarcàstica a l'amo

Pixabay





Diversos mitjans locals de l'Índia s'han fet ressò d'una insòlita notícia: un lladre va entrar a robar en un habitatge i, com no va trobar res de valor, va deixar una nota sarcàstica per als amos.





El lladre va entrar a l'habitatge d'un funcionari del districte de Dewas i després de veure que no hi havia diners en efectiu per emportar-se, li va preguntar a l'amo el motiu pel qual tanca la porta amb clau. "Com que no tenies diners, quin era el punt de posar el cadenat?", va escriure.





Quan el funcionari va tornar a casa després de dues setmanes fora per un viatge de treball, va trobar la nota i totes les seves coses revoltes. A més, va trobar a faltar els pocs diners en efectiu que tenia i algunes joies.





"Van robar 30.000 rupies en efectiu (uns 345 euros) i algunes joies de la residència. L'hora exacta de l'incident encara no es coneix ", ha indicat a mitjans locals l'inspector Umrao Singh.