València, la terra de les flors, de la llum i de l'amor

Hi ha una cançó de compositor José Padilla que es va fer famosa en el seu dia, i ho segueix sent a dia d'avui, en què defineix a València com la "terra de les flors, de la llum i de l'amor". Una bona definició que bé podria aplicar-se a el 40 Congrés del PSOE que se celebra a la capital del Túria i que durarà tot el cap de setmana. No és un congrés qualsevol, sinó un en què Pedro Sánchez, secretari general de el partit, a més de president de Govern, vol escenificar diverses coses: la unitat de el partit, tots a l'uníson sense "fissures", i el seu lideratge al capdavant del seu formació sense cap discussió. ¿Cabdillatge? Això sembla.





Pedro Sánchez @ep





En aquest congrés el "líder" Sánchez vol representar, amb acords previs, que ell és capaç d'aglutinar totes les sensibilitats de el partit: la vella i la nova guàrdia; que cal estar units per afrontar temps difícils i que no es pugui donar la imatge de divisió interna. Els draps bruts es renten a casa ", així es podria definir l'estratègia. Per a aquesta unitat sense veus discrepants, Sánchez ha anat incorporant a alguns companys que havia deixat tirats a la cuneta i, d'altra banda està sacrificant als que l'han ajudat en la seva carrera d'ascens. Això sí, els deixarà a tots ben col·locats, no els càpiga cap dubte.





Perquè sigui més creïble la seva estratègia, vol comptar en el seu míting final, és a dir, el diumenge - on s'espera omplir el recinte- amb la presència de Felipe González, que ha estat molt crític amb algunes actuacions d'aquest govern que president Sánchez. També amb el seu "ajudant" de cambra, José Luis Rodríguez Zapatero - últimament estan a totes les salses-, i amb un altre pes pesat en el seu dia que va ser secretari general de PSOE, Joaquin Almunia. Sánchez aspira a estar acompanyat per aquests tres exsecretaris generals, dos d'ells també expresidents de govern d'Espanya. És una escenificació "perfecta" - ¿idea d'Oscar López?, El seu actual cap de gabinet-. "L'estratègia és l'ús de la trobada per assolir l'objectiu de la guerra." Deia Carl van Clausewitz., Militar prussià a què se'l considera un dels més influents historiadors i teòrics de la ciència militar moderna. Ell deia que "la guerra és la continuïtat de la política per altres mitjans. Així ho ha hagut de pensar també Pedro Sánchez, gran estrateg a què no li tremola el pols. És tot un polític de raça, que dirien els entesos.





Sortirà una nova executiva d'aquest Congrés, amb l'ascens de Fernández Vara, president d'Extremadura i crític moderat de el president Sánchez. Diuen que serà el secretari de Política Autonòmica, tot un exemple de el gir que vol introduir el secretari general del PSOE. Hi haurà sorpreses sobre els membres sortints i els nous que entraran a formar part de la nova executiva.





Del que es tracta és que el líder socialista escenifiqui un gir per veure si pot remuntar els resultats que estan donant, gens bons, les enquestes. Un treball complicat per totes les coses que en aquest temps que queda per a les eleccions els pugui fer el seu soci de govern, Unides Podem, amb la campanya que estan fent de encimbellar Yolanda cap a la Moncloa.





Així que València viurà aquests dies un interessant congrés: les flors que es van a llençar els protagonistes, la llum que ha vist el seu líder per tornar a l ' "cleda", i l'amor que es van a prodigar els components de la gran família socialista a aquest 40 congrés ...