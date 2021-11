Montero assegura que té un "pla B immediat" per seguir aplicant l'impost de plusvàlues

@EP





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que té preparada una "norma substitutòria" perquè els ajuntaments puguin seguir aplicant l'impost de plusvàlues després de l'anul·lació per part del Tribunal Constitucional (TC).





Montero ha dit que la portarà al Consell de Ministres de forma "immediata" quan es notifiqui la sentència del TC i el Ministeri d'Hisenda hagi comprovat que "la feina en la qual ha anat avançant, es correspon" amb el que fixa la resolució.





En resposta a una pregunta d'ERC aquest dimarts a la tarda a la sessió de control al Senat, Montero ha garantit que es podrà seguir aplicant l'impost amb "seguretat jurídica dels contribuents i garantint el finançament local".









ERC CRITICA QUE LA MESURA "ARRIBA TARD"





La senadora d'ERC, Mirella Cortés, ha criticat que el Govern Central no s'hagi anticipat a l'anul·lació per buscar una solució i ha demanat que adopti "d'urgència tots els mecanismes necessaris" perquè els ajuntaments no perdin aquesta via de finançament.





Montero ha respost que l'esborrany del TC fixa que l'anul·lació del tribut no tindrà efectes retroactius i, per tant, els ajuntaments no perdran ingressos que ja hagin cobrat. Cortés ha retret que els municipis no tinguin un sistema de finançament "estable".