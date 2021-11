El conseller Giró actua com si no hagués passat res entre ERC i JxCat al debat dels Pressupostos

El conseller d'Economia, Jaume Giró /@ACN







Després del "tensa" sessió d'aquest dilluns al Parlament on es va avalar el projecte de Pressupostos de la Generalitat pel 2022 gràcies a l'abstenció dels comuns i amb el recel dels de Puigdemont, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha volgut transmetre una imatge de calma.





Així, aquest dimecres el titular d'Economia ha negat que hi hagi hagut "desgavell" en la tramitació dels comptes i ha insistit que l'opció prioritària per aprovar-los sempre ha estat "el soci del 52%". Precisament a la mateixa xifra es va referir el diputat del grup de Giró, Joan Canadell, durant el ple de dilluns encara que ell advertia que el pacte amb la formació morada deixa "tocada" la legislatura i "esquerda la majoria del 52%".













Sobre la negativa de la CUP per tirar endavant els pressupostos, Jaume Giró ha afegit que la decisió és legítima i que "la història jutjarà" el seu posicionament, recolzat per les bases de la formació.







"NO HI HA CAP PROBLEMA"





Després d'aconseguir passar el primer escull de les esmenes a la totalitat dels Pressupostos de la Generalitat, Giró ha descartat que les negociacions hagin passat factura als socis del Govern. En aquest sentit, el responsable dels comptes ha afirmat que no ha vist "cap problema fins a dia d'avui" entre els membres d'ERC i JxCat que formen l'Executiu.





Igualment, ha insistit que tots els consellers tenen com a punt de mira "el bé comú del país". Per això, ha defensat que la negociació dels pressupostos entre els dos socis ha estat "discreta" i "sense cap problema". A més, el titular d'Economia ha aprofitat per afegir "llenya al foc" i ha comparat la relació entre ERC i JxCat amb la que tenen els dos socis que formen el Govern central: PSOE i Podem.









Així, el conseller ha afirmat que a la Generalitat no s'ha donat "ni una baralla" com la que van presenciar les dues vicepresidentes, Nadia Calviño i Yolanda Díaz, sobre la derogació de la reforma laboral. Giró ha recordat les "amenaces" entre les dues "segones" i els conflictes que van tenir PSOE i Podem a l'hora de tancar una proposta de pressupostos pel 2022.





D'aquesta manera, el de JxCat ha negat que el Govern hagi viscut cap mena de desorganització a l'hora de crear els comptes i negociar-los amb una tercera formació. Giró també ha volgut insistir que pels dos partits que formen la Generalitat, la prioritat era tirar-los endavant "amb els socis del 52%". Ara bé, ha assegurat que encara que van reunir-se i intercanviar molts documents, no van aconseguir el seu suport.





Amb tot, i a pesar del "no" rotund de la CUP a la proposta de despesa d'ERC i JxCat, el responsable d'Economia de la Generalitat s'ha mostrat satisfet per l'acord assolit amb els comuns i ha considerat que és una "bona notícia" que el Govern hagi trobat una força que permeti desencallar el projecte pressupostari.