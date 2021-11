Els Pressupostos de la Generalitat pel 2022 superen la primera votació amb l'aval "in extremis" dels comuns

Votació dels comptes de la Generalitat al Parlament /@EP





Després d'hores de negociacions, consultes a les bases i trucades a última hora, ja es pot dir que els pressupostos de la Generalitat per al 2022 estan en procés de tràmit. Finalment, el Parlament ha acceptat el projecte de comptes portat pel Govern a la cambra catalana i ha superat la primera votació amb l'aval dels comuns i el rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel PSC-Units, Vox, CUP, Cs i el PP.





Les esmenes no han prosperat al ple després de registrar 62 vots a favor dels grups que les havien presentat, 65 en contra (d'ERC i Junts), i 8 abstencions dels comuns. Així, els Pressupostos han superat el tràmit parlamentari gràcies a l'acord "in extremis" que ha aconseguit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb els comuns. El següent pas serà anar a comissió abans de la seva votació definitiva prevista per al 23 de desembre.









Un cop vençut aquest tràmit, queden fixades les previsions d'ingressos i la despesa global màxima dels comptes, així com la distribució per seccions. El projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2022 inclou una despesa total de 38.139 milions d'euros, fet que suposa un increment de 5.618 (17,3%) respecte als darrers comptes aprovats del 2020, mentre que la previsió d'ingressos no financers i no finalistes és de 27.256 milions d'euros, 394 més (1,5%).





GESTOS DE COMPLICITAT AMB GIRÓ I ALBIACH





Després de la votació que ha donat llum verda a la tramitació dels comptes a la Cambra catalana, entre els aplaudiments dels diputats que han permès aquest tràmit, Aragonès ha estès la mà del conseller d'Economia, Jaume Giró.









Just després, s'ha aixecat del seu escó i també ha donat la mà a la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, una cosa que després ha repetit el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, amb Giró.





Aquest dilluns el conseller d'Economia, Jaume Giró, també ha presentat la llei d'acompanyament dels Pressupostos, que s'ha avalat gràcies a l'abstenció dels comuns i el rebuig de les esmenes a la totalitat que han presentat PSC, Vox, CUP, Cs i el PP, tal com ha passat amb el projecte pressupostari.













UN DISCURS QUE NO HA AGRADAT RES





Tot i això, no tot ha estat tan "fàcil" en el desenvolupament de la sessió. El discurs que el diputat de JxCat, Joan Canadell, ha fet al ple no ha agradat al Govern. Canadell ha considerat que els pactes amb els 'comuns' per tirar endavant els pressupostos deixen "tocada" la legislatura i "esquerden la majoria del 52%". A més, ha mantingut un argumentari molt crític amb les negociacions i amb les intencions dels republicans.





Això ha molestat especialment el president, Pere Aragonès, i la majoria de consellers d'ERC del Govern, que han decidit abandonar el ple. Només el titular d'Educació, Josep González-Cambray, i la de Feminismes, Tània Verge, s'han mantingut al seient.









Fonts del Govern i alguns dels mateixos consellers han confirmat que aquest és el motiu pel qual han marxat de l'hemicicle. Així, han apel·lat al "contingut i les formes" del discurs de Canadell, i a la "incoherència" que suposa formar part del Consell Executiu i mantenir-se tan crític amb la negociació que ha permès la tramitació dels pressupostos.





Però la intervenció del diputat tampoc sembla haver agradat gaire als consellers proposats per JxCat. En acabar el discurs de Canadell, cap ha aplaudit la seva intervenció i únicament el responsable d'Economia, Jaume Giró, ha fet un parell de cops i ho ha deixat.





Per contra, els diputats de JxCat presents al ple han aplaudit sense problemes el seu diputat en acabar la intervenció.