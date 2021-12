Un home va a vacunar-se amb un braç de silicona per obtenir el passaport Covid-19

@EP





El govern italià s'està posant dur amb les persones no vacunades i els està imposant moltes restriccions per forçar-los a administrar-se les dosis corresponents. Entre elles, no els deixen anar a molts llocs si no presenten el passaport Covid. Per això, un home d'uns 50 anys va intentar ser creatiu per aconseguir-ho: va anar a vacunar-se amb un braç de silicona.





L'home, negacionista, va anar al lloc de la cita i va signar el consentiment davant d'un sanitari. Després, va seure a la cadira i es va apartar la roba, deixant al descobert l'espatlla i la part més alta del braç.





La infermera que li va anar a administrar la vacuna va sospitar degut al color i al tacte de la pell, per això li va demanar que es tragués la camisa i li ensenyés el braç complet. Tot i que l'home li va demanar que no li donés importància i ho deixés passar, la infermera va avisar la resta de companys que estaven treballant al lloc. Després, el centre el va denunciar davant dels carrabiners i la fiscalia per frau.





"El cas frega el ridícul, si no fos perquè estem parlant d'un gest d'enorme gravetat, inacceptable davant el sacrifici que la pandèmia està fent pagar tota la nostra comunitat, en termes de vides humanes i costos socials i econòmics", va dir el president de la regió de Piemont, Alberto Cirio.