CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Fira de l'avet d'Espinelves /@ACN





Bona tarda, estimats lectors i lectores!







Enmig d'aquest pont de la Constitució us proposem un pla per gaudir de l'interior de Catalunya, del Nadal i de la tradició. Així, si no saps què fer, aprofita que encara queda un dia de festa per anar a la Fira de l'Avet d'Espinelves, que enguany arriba a la seva 40a edició.





Allà podràs trobar tota mena d'avets per decorar, els típics "tions", figures del pessebre i també productes d'alimentació per als més llaminers. Tens temps fins el 12 de desembre!









