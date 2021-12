Un 'youtuber' explota el seu cotxe... Perquè no volia gastar-se molts diners a reparar-ho!

@Youtube





A Youtube passen moltes coses increïbles. Però normalment la realitat sempre acaba superant la ficció. Aquest home finlandès tenia espatllat el cotxe i va decidir que la millor idea que se li acudia era desfer-se del cotxe... Fent-ho explotar. No es volia gastar gaire en la reparació així que el va carregar amb 30 quilos de dinamita i ho va fer trossos.





L'home va reconèixer que el vehicle funcionava molt bé al principi, però que a poc a poc se li anaven encenent llums al control. En portar-lo al taller, el mecànic va estar examinant-lo detingudament i va arribar a la conclusió que l'única cosa viable era canviar-li una peça. En concret, la bateria que valia uns 20.000 euros.





Per això, el finlandès va decidir que no valia la pena. Després de tenir el seu cotxe durant vuit anys, va parlar amb uns quants youtubers per fer un espectacle de llums i pirotècnia on faria trossos el seu cotxe.





A més, no es va tallar gens ni mica i va introduir a l'interior del vehicle Elon Musk, el director general de la marca del cotxe. Això sí, per fer l'explosió ho va fer en una zona segura. Les muntanyes de Suomi a Finlàndia van presenciar com aquest home posava fi a la relació que tenia amb el cotxe.