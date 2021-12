CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

El Masnou, Mas Antich /@Catalunyapress





Bona tarda, lectors i lectores!





A dos dies per acabar l'any, és moment de fer balanç, recordar tot el que hem viscut aquest 2021 i pensar en els millors desitjos per al 2022. Diuen que “quan et passes la vida esperant, l'única cosa que passa és la vida”, així que aprofitem al màxim el que queda d'enguany sense estancar-nos en la nostàlgia ni en el passat o sinó, se'ns en va la vida!





Amb positivitat, calma i gaudint del present us deixem amb el nostre podcast informatiu:













LES 4 NOTÍCIES DEL DIA