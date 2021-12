El programari assistent personal intel·ligent controlat per veu Alexa d' Amazon li va dir a un nen de 10 anys que toqués un endoll encès amb una moneda, ha denunciat la mare del nen diumenge en un tweet ara viral.







El fill de Kristin Livdalh va demanar a Alexa, a través d'Amazon Echo, que li suggerís un "desafiament" d'Internet, on els participants es graven a si mateixos fent una acció específica i després desafien els altres a fer el mateix.













Això és el que pot passar en fer el desafiament







Alexa, que es controla per veu, li va dir al nen: "Aquí hi ha alguna cosa que vaig trobar a la web. Segons ourcommunitynow.com: el desafiament és simple: connecteu un carregador de telèfon fins a la meitat d'un endoll de paret, després toqueu amb un cèntim la part exposada".







Segons Our Community Now, Alexa va extreure la informació del seu article de gener de 2020 advertint els pares sobre el perill del desafiament viral del cèntim . "Sentim la necessitat de reiterar: no connecteu un carregador de telèfon a la meitat en un endoll de paret i després toqueu amb un cèntim les clavilles exposades. És molt perillós i pot causar lesions greus", va escriure OCN en resposta a l'error d'Alexa.





"Hola. ¡Lamentem escoltar això! Comuniqui's amb nosaltres directament a través del següent enllaç perquè puguem investigar més amb vostè", van tuitejar des d'Amazon.





Aquesta no és la primera vegada que la selecció d'Àlex a Internet ha causat controvèrsia. El novembre de 2020, el parlamentari del Partit Conservador del Regne Unit, Andrew Percy, va dir que el producte assistent d'intel·ligència artificial virtual d'Amazon sovint respon a certes preguntes sobre jueus, l'Holocaust i Israel "citant llocs web de conspiració antisemites i utilitzant cites selectives d'altres fonts que són enganyoses sense més explicacions".





Un vídeo mostrat per Percy va fer que Alexa respongués a una pregunta sobre els Ancians de Sió dient: "Aquí hi ha alguna cosa que vaig trobar a la web: Segons palwatch.org, els Protocols dels Ancians de Sió, els estafadors de Sió han revelat els seus plans per subjugar les nacions i fer-se amb el control del món”.