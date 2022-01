Es trenca el coll i mor quan intentava colar-se al metro saltant els torniquets

i

Imatges de l'incident. Font: Policia de NY





Un home que, segons els informes, va intentar saltar un torniquet del metro de la ciutat de Nova York , a Queens, va morir després de caure a terra i trencar-se el cap. Les imatges de les càmeres de vigilància mostren el moment en què l'home de 28 anys va intentar evadir la tarifa del metro de 2,75 dòlars diumenge a la matinada saltant els torniquets a l'estació de tren de Forest Hills 71st Avenue.





Les imatges mostren l'home fent diversos intents fallits de saltar sobre el torniquet. En el primer, cau i sembla deixar caure el seu telèfon. Després retrocedeix breument com si estigués borratxo, abans d'intentar saltar sobre un altre torniquet.





En el seu últim intent, se'l pot veure aixecant-se i finalment caient sobre la barrera. En precipitar-se, l'home es va clavar un cop al cap i es va trencar el coll. L'incident va passar a les 6.30, segons el Daily Mail. La policia i el personal del servei mèdic d'emergència van ser cridats al lloc, però van trobar l'home inconscient a terra de l'estació.





L'home va ser declarat mort al lloc i es creu que va morir quan el seu cap va colpejar el terra. Tot i això, fins aquest dilluns, el metge forense de la ciutat encara no ha revelat la causa de la mort.





L'accident es produeix quan el recent inaugurat alcalde de la ciutat de Nova York, Eric Adams, diu que adoptarà una posició més dura sobre el crim que el seu predecessor Bill de Blasio. Adams, de 61 anys, expolicia de la ciutat de Nova York, va començar el seu primer dia a la feina dissabte prenent el metro des de casa seva a Brooklyn fins a l'Ajuntament. Va xerrar amb novaiorquesos i una multitud de reporters que el seguien.





Mentre esperava el tren, va trucar al 911 per informar d'una baralla després de presenciar dos homes barallant-se a prop de l'estació de metro. Adams no sols enfronta el desafiament de combatre l'augment significatiu de delictes violents a la ciutat, sinó que també té la tasca de treure la ciutat de la pandèmia. Nova York ha vist un nombre rècord de casos de Covid-19 els últims dies, impulsats per la variant Omicron i les reunions nadalenques.