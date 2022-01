Un home va al metge perquè té l'orella tapada i descobreix que té un escarabat dins

Fotografia de Zane Wedding @ep





Trobar insectes dins del teu cos pot sonar a escena de pel·lícula de terror. Però un home d'Auckland , Nova Zelanda , va haver de viure aquesta experiència esgarrifosa quan una panerola es va encallar a la seva orella.





Quan Zane Wedding es va adonar per primera vegada que la seva orella estava tapada, va assumir que li havia entrat aigua per haver nedat el dia anterior, li va dir al New Zealand Herald. Però va saber que alguna cosa estava passant quan l'aigua continuava movent-se mentre ell estava quiet.





Després d'anar al metge el 8 de gener, li van receptar antibiòtics i li van dir que intentés assecar-se l'orella amb un assecador. Però la sensació estranya a l'orella va persistir i després de dues nits sense dormir, Zane va decidir anar a veure un otorinolaringòleg.













La doctora inicialment va pensar que podria tenir un tumor, però es va espantar quan va descobrir una criatura dins de la seva oïda. Zane diu que va sentir pànic quan la metgessa va exclamar en estat de xoc: "Oh, Déu meu. Crec que tens un insecte a l'orella".





Van passar uns minuts intentant treure la panerola, però només la meitat va ser desallotjada. Finalment, es va fer servir una màquina de succió per treure-ho tot. "Vaig sentir [el meu timpà] esclatar quan va sortir", explica Zane.





Zane va perdre l'audició durant tres dies, però ara se sent millor. Ha parlat amb els mitjans de comunicació per encoratjar les persones a obtenir una segona opinió si creuen que alguna cosa va malament.