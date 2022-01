Un fetus sobreviu 2.000 anys com "un cogombre en vinagre" a l'úter d'una mòmia

Una imatge d'una mòmia /@EP





L'abril de l'any 2021, al Museu Nacional de Varsòvia es va identificar la primeria mòmia egípcia embarassada. Va ser traslladada a Polònia entre els anys 1917 i 1918 després d'adquirir-la l'arquitecte Jan Węzyk-Rudzki, apassionat de l'egiptologia. Ara, els investigadors que l'analitzaven han descobert que el fetus es conserva des de fa 2.000 anys .









La mòmia en qüestió data del segle I abans de Crist i els experts apunten que podria haver estat enterrada en una tomba daurada de la necròpolis de Tebes. Els Investigadors del Projecte de la Mòmia, a Polònia, van detectar que la dona va morir en una edat compresa entre els 20 i els 30 anys i que estava embarassada entre 26 i 30 setmanes.





Que el fetus es conservi en tan bon estat 2.000 anys després és, per als científics, una cosa semblant al procés de conservació i producció dels cogombrets en vinagre . El que no s'ha conservat han estat els ossos del fetus, cosa que va impedir que fos detectat fins a l'any passat. La mòmia, en morir, va crear una mena d'àcid que va dissoldre els ossos però que va conservar el fetus com si estigués "en escabetx", segons els investigadors.