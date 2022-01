VÍDEO: S'enfonsa amb el cotxe en un riu però mentre es fa selfies

Captura d'un dels vídeos difosos a les xarxes socials.





Els éssers humans hem arribat a un punt on ens agrada fotografiar-ho tot. Fins i tot el moment en què estem a punt de morir ofegats en un riu. O almenys això és el que va fer una noia al Canadà.





La noia circulava amb el seu cotxe sobre un riu congelat, però en un tram concret el gel era tan feble que va cedir davant del pes i va començar a enfonsar-se. Sense saber com de profund era i lluny d'espantar-se, la jove va decidir pujar-se al sostre del cotxe i fer-se selfies mentre dibuixava a la cara un ampli somriure.





El vehicle finalment va quedar completament submergit i ella va haver de ser rescatada per uns veïns, que es van ajudar d'un caiac per arribar-hi i posar-la fora de perill. La noia en qüestió no va resultar ferida, però explica la Policia Local que sí que va ser sancionada per conducció temerària.