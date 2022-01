CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Pau Donés /@EP









Aquest dijous a la redacció de Catalunyapress ens ha arribat una notícia carregada d'humanitat i record. I és que avui s'ha donat a conèixer que el pròxim 26 de març a Beret (Vall d'Aran) es durà a terme l'acte 'El Valle Grita' com a homenatge a la trajectòria artística i humana del cantant i compositor, Pau Donés. Donés, que tenia un estret vincle amb l'Aran ja que era de la Ribagorça, va morir el 2020 a causa d'un càncer.





La trobada consistirà en l'enregistrament d'un videoclip de la cançó 'Grita' al pla de Beret i es pretén reunir tothom que hi vulgui participar (músics i admiradors de l'artista) per interpretar de manera col·lectiva una de les seves cançons més significatives.





Tal com s'ha informat, per poder participar en aquest acte d'homenatge cal inscriure's (de forma gratuïta) al web de l'esdeveniment on podeu trobar la base musical que s'utilitzarà com a referència perquè els músics i cantants assistents puguin realitzar la seva interpretació.





Amb un grandíssim record per a Pau Donés i amb la idea de viure amb la seva pau interior, us deixem amb el nostre podcast informatiu:













