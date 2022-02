Per què han ingressat a l'hospital més nens amb Covid-19 a la sisena onada que a les anteriors?

Des que es van detectar els primers casos de Covid-19 el març del 2020, s'ha observat que la malaltia és més greu amb l'edat. Els nens solen passar la infecció amb simptomatologia lleu, encara que en alguns casos es produeix alguna complicació que els porta a l'hospital. De vegades se'ls descompensen les seves patologies prèvies; altres vegades, sobretot als més petits, la Covid-19 els provoca el que es coneix com a síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica.





Un nen es vacuna contra la Covid-19 /@EP





Sigui com sigui, els casos de nens que requerien un ingrés hospitalari eren molt pocs i les morts encara menys. Tot i això, amb l'arribada de la variant òmicron i la sisena onada, s'ha produït un increment de les hospitalitzacions de menors.





Si parlem de Catalunya, a les onades anteriors es produïen una mitjana de nou ingressos setmanals de nens menors de 10 anys; el rècord estava en 20 nens d'aquella edat hospitalitzats en una setmana, la de l'11 al 17 de juliol del 2021 i la del 21 al 27 del mateix mes. No obstant, en aquesta sisena onada, des de començaments de gener, els hospitals catalans acullen entre 30 i 33 nens menors de 10 anys per setmana, una xifra que triplica la mitjana de becs anteriors.





Aquest increment també s'ha observat a la resta d'Espanya i altres països del món. De fet, un article publicat recentment a la revista Scientific American recull dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units i apunta que cada dia ingressen a hospitals una mitjana de 881 nens menors d'edat amb Covid-19, una xifra que en el seu cas duplica o quadruplica les dades d'ones anteriors, segons el moment que prenguem com a referència.





A Dinamarca, per la seva banda, apunten que en aquesta última onada ingressen més nadons d'entre 0 i 2 anys que persones més grans de 80.





PER QUÈ INGRESSEN TANTS NENS ALS HOSPITALS? MÉS CASOS, MÉS INGRESSOS





Primer de tot, cal apuntar que si bé és cert que hi ha molts més nens infectats amb Covid-19 que ocupen llits dels hospitals per culpa d'òmicron, el percentatge a UCI es manté similar al d'altres pics de la pandèmia. Així, sí que hi ha més casos, però no són més greus que en altres moments.





"Quan es diagnostiquen molts milers de casos diaris com ara, és esperable que alguns necessitin ingrés hospitalari, però són una proporció molt petita del total. La gran majoria són casos molt lleus", declara Quique Bassat, pediatre i epidemiòleg de l'Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona.







De fet, aquest és el principal problema al qual han apuntat tots els experts des que arribés la variant òmicron. El Dr. Miguel Marcos va explicar a Catalunyapress a finals d'any que òmicron “a mitjà llarg termini” podia “ser una bona notícia”. Tot i això, ha deixat clar que a curt termini tocava "capejar el temporal". A això, va afegir: L'impacte pot ser gran". I és que com més transmissibilitat, més casos greus podia ocasionar.









"Res ha canviat amb òmicron, l'augment d'hospitalitzacions en nens es deu principalment a l'augment brutal de contagis que hi ha hagut aquests mesos. Si abans hi havia 15.000 contagiats i ara n'hi ha 150.000 evidentment hi haurà més hospitalitzacions", declarava Bassat.







MENYS TAXA DE VACUNACIÓ





D'altra banda, cal apuntar a una taxa de vacunació menor. Els nens menors de 12 anys han estat els últims a començar a rebre les seves dosis corresponents, ja que la campanya de vacunació infantil va començar el 15 de desembre.





Des de llavors i fins a inicis d'aquesta setmana, un total d'1.808.634 menors d'entre 5 i 11 anys havien rebut la seva primera dosi, fet que es tradueix en el 45,6% de la població menor de 12 anys a Espanya.









Per als nens menors de 5 anys la vacunació encara no ha estat aprovada, per la qual cosa només compten amb la immunitat adquirida després del contagi o amb els anticossos que les mares els transmeten amb la lactància.





ÒMICRON AFECTA LES VIES RESPIRATÒRIES ALTES





Un pediatre examina un nadó /@EP





D'altra banda, una altra de les possibles causes que poden portar els nens a ingressar als hospitals, és que òmicron ataca menys els pulmons però més les vies respiratòries altes. I els nens petits, en aquest aspecte, són més vulnerables. Que òmicron es quedi a les vies respiratòries altes pot comportar el desenvolupament d'una bronquitis o una bronquiolitis.









"La predilecció d'òmicron pel tracte respiratori abans que pels pulmons podria significar problemes per als nens més petits, les vies respiratòries dels quals són més estretes i menys desenvolupades. És més fàcil que aquestes petites vies respiratòries s'obstrueixin amb mucositat i inflamació, cosa que fa que els nadons i els nens petits desenvolupin sibilàncies o crup, una malaltia coneguda per la seva característica tos gossa”, comenta la pediatra de l'Hospital de Filadèlfia Susan Coffin a Scientific American.