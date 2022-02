CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Mag Lari /@EP





Bona tarda lectores i lectors!





Ja som a dijous i com que falta poc per al cap de setmana, avui us portem un pla que des de la redacció de Catalunyapress creiem que us agradarà... I és que aquest dissabte comença el Festival Internacional de Màgia de Badalona – Memorial Li-Chang que s'allargarà fins al 6 de març. A la seva 22a edició passaran pels escenaris mags, magues i artistes tant locals com internacionals que posaran l'accent en diferents disciplines del món il·lusionisme.





Entre els plats forts d'aquest any hi ha les actuacions del Mag Lari, Celia Muñoz, la parella d'artistes Isabella i Guido (Disguido Magic), Artem Shchukin i Ramó & Alegria. El Teatre Zorrilla, el Teatre Margarida Xirgu i el Teatre Blas Infante acolliran els espectacles d'aquest 2022. D'altra banda, Josep Maria Garcia Andrada, de sobrenom artístic 'Skuesker', rebrà la Menció Honorífica durant la Gala Internacional de Màgia.









