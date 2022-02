Els Ecocidis a Veneçuela

La recent notícia de la sumptuosa festa d'aniversari realitzada al cim del Tepuy Kusari, al Parc Nacional Canaima, a l'Amazones veneçolà, declarat Patrimoni Mundial Natural per UNESCO, i la planificació d'altres en el futur proper, ha provocat un escàndol a els mitjans i les xarxes socials, acompanyat de justificades i furioses crítiques.





Es tracta, en primer lloc, més enllà del que és emocional o simbòlic i ecològicament parlant, de l'impacte que aquest esdeveniment pogués haver tingut i que està per establir-se, sobre la flora i fauna endèmica (unes 300 espècies úniques al món que només habiten els tepuyes); però també es tracta d'un nou element a la llarga llista d'accions contra l'ambient i que ha posat en evidència la debilitat del govern en l'aplicació de les polítiques ambientals plasmades a la Constitució i en les abundants lleis, reglaments i normes d'ús de àrees protegides la conservació de la diversitat biològica a tot el país.





Construccions a Los Roques /@Alex Fergusson





En aquesta llarga llista d'accions que afecten principalment els més importants Parcs Nacionals i només per assenyalar les més recents, es troben les següents.





L'activitat minera al sud de l'Orinoco. A causa de la gran extensió que ocupa (uns 11 mil km2 només en el cas de l'anomenat Arco Minero) però que s'estén a bona part dels Estats Bolívar i Amazones, les conseqüències ambientals que ja ha tingut l'activitat minera, són nombroses i entre elles destaquen, només en l'aspecte ambiental i sense incloure-hi el component sociocultural i econòmic: a) la fragmentació i degradació dels ecosistemes, especialment els boscosos, amb la consegüent pèrdua d'hàbitat, reducció de la biodiversitat i fins a l'extinció d'espècies tant de flora com de fauna, algunes de les quals ja es troben amenaçades com el manatí, el caiman de l'Orinoco, la tortuga Arrau, la tonina rosada i alguns felins; b) la modificació del terreny i la pèrdua de sòl, on resultarà difícil la recuperació posterior dels ecosistemes; c) la generació d'una enorme quantitat de sediments que tindran alhora compostos contaminants com en el cas del cianur, que es convertiran en un passiu ambiental als rius, la qual cosa es pot estendre a l'Oceà Atlàntic i al Mar Carib; d) la creació de criadors i condicions idònies per a la reproducció de mosquits transmissors de paludisme i malària que ja són endèmiques a la zona; e) la contaminació atmosfèrica per compostos orgànics volàtils i partícules en suspensió, producte de les voladures i remoció de terreny, els efectes dels quals sobre la salut humana, de plantes i animals i sobre l'activitat agrícola i pecuària són ben coneguts; f) El dany als ecosistemes aquàtics de la regió, a causa de la tala de boscos, sedimentació als cursos d'aigua i alteració de les lleres i del règim fluvial afectarà irremeiablement la seva biodiversitat i els recursos pesquers.





La intervenció del PN Els Roques . L'oferta turística que va presentar el govern a empresaris nacionals i estrangers amb la possibilitat d'invertir mitjançant la construcció i operació de “Allotjaments Turístics d'Alt Nivell” als cayos Crasquí, Francisquí, Noronquises i Illa Agustín del bell arxipèlag coral·lí i Parc Nacional Los Roques , ubicat al Mar Carib, és una altra de les accions contra l'ambient. Un cop més, aquí es viola l'estatut legal vigent, inclòs el Pla d'Ordenament (PORU). Les conseqüències ja són a la vista. No hi ha aigua, tampoc llum i encara menys hi ha un tractament adequat a les aigües servides i de les deixalles sòlides. D'altra banda, la construcció de molls, l'ampliació de l'aeroport i les pròpies construccions hoteleres i d'habitatges, amb les aigües servides i els sediments, la crema d'escombraries i la mala disposició, i l'activitat humana per sobre de la capacitat de càrrega del sistema, amenacen la integritat dels esculls de corall i les “praderies subaquàtiques” que constitueixen una de les darreres reserves del Carib. A més, posen en perill l'existència mateixa dels cais i illes que el formen, per la pèrdua de la sorra de les costes.





Finalment, no és menyspreable l'impacte sobre la qualitat de vida dels pobladors nadius i sobre la productivitat pesquera a la zona, com ja ha estat denunciat.





La intervenció al Refugi de Fauna de Cuare i al PN Morrocoy. El Refugi de Fauna Silvestre Cuare, és un aiguamoll sota protecció, ubicat a les costes de l'Estat Falcón a l'occident del país, als límits del PN Morrocoy, però integrat a ell en termes d'ús turístic. Exhibeix una bellesa tan exuberant com la seva rica biodiversitat. Prop de 300 espècies d'aus, rèptils i mamífers —alguns d'ells en perill d'extinció— conviuen amb comunitats de pescadors, agricultors i desenes de desenvolupaments turístics en un territori d'11.825 hectàrees, on també hi ha dues albuferes i un golfet que reben i serveixen de seient a una de les més importants poblacions de flamencs i agrons Corocoras vermelles del Carib. La seva xarxa de canelles i llacunes drena l'aigua de pluja i de marees cap al mar i cinc cayos de sorra blanca. Ara, aquest refugi de fauna està intervingut amb la construcció d'un canal de navegació d'1,5 km d'extensió i 1,5 metres de profunditat que el travessa completament, i dóna accés al mar a una parcel·la privada. Aquesta obra, realitzada amb autorització oficial per l'empresa LakeBlue, del grup Hesperia, amb la promesa de convertir l'àrea a “ la nova Punta Cana ”, està afectant la hidrodinàmica de la zona i posant en perill la biodiversitat de l'àrea protegida.





Com a element addicional no puc deixar de citar els recurrents vessaments petroliers que han estat afectant seriosament els cais i corals i el mateix Refugi de Cuare, que conformen el principal atractiu del PN Morrocoy i la seva biodiversitat.





Dit tot això, la pregunta que sorgeix és:

Tenim realment una política de conservació ambiental o més aviat de promoció d'ecocidis ?