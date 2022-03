Els diàlegs pendents

En les últimes setmanes el Sr. Guaidó ha estat molt actiu declarant davant dels mitjans de comunicació. Els temes tractats han estat múltiples, tant, com són els assumptes dels quals s'ha d'ocupar com a líder formal de la dirigencia opositora.





Entre els temes pendents, voldria ocupar-me en particular dels diàlegs, tant amb els que han estat dirigents polítics opositors i el capital social dels quals, encara minvat, encara existeix, i amb el govern mateix a través de l'anomenada Mesa de Negociació.





Pel que fa al diàleg amb els “líders opositors” , aquest continua sent de gran importància en el procés de consolidació d'una direcció fiable per al poble opositor, ja que encara no han conclòs les disputes pel control, el joc dels interessos particulars i els desacords sobre el o els camins a seguir per aconseguir una transició cap a la democràcia.





El líder opositor veneçolà, Guaidó /@EP





Dic que l'assumpte és molt important, ja que no hi ha dubte del mal que una dirigença opositora fragmentada i en pugna mesquina pel poder, li ha fet a les possibilitats de triomfar a la grandiosa lluita per recuperar el país. Però, a més, perquè una de les principals raons per les quals el govern segueix allà, avançant en el seu propòsit de mantenir-se “ a pas de vencedors ”, és perquè no hi ha un lideratge fort, clar, unit, conscient de la diversitat política i ideològica dels seus components, i capaç de despertar, canalitzar i potenciar l'ànsia llibertària del poble. I mentre això no passi, seguirem navegant, una mica a la deriva, en aquest mar de calamitats on vivim.





Estima amb certa esperança que el Senyor Guaidó sembla estar fent valer la seva condició formal de líder designat per l'Assemblea Nacional 2015 i de representant de l'oposició a l'àmbit internacional. Sens dubte haurà de començar reconeixent la diversitat i construir-hi la unitat, per la qual cosa no s'haurien d'esperar consensos, però sí acords i compromisos per aconseguir el bé major. Perquè tingui èxit, aquest diàleg ha de ser prou ampli, com per incloure el lideratge regional i local que emergeix amb molta força i fins i tot potser, al que queda del “xiriper ”; però a més ha de ser genuí, és a dir: clar i sincer, alhora que és ferm i respectuós de l'autoritat que li ha estat conferida.





Pel que fa al diàleg amb “el govern ”, aquest encara segueix a l'etapa d'inici, malgrat la Carta d'Intenció signada entre les parts.





Per comprendre la situació en què encara ens trobem, revisem les fases i els processos transformatius involucrats en la construcció d'acords fiables per superar conflictes i aconseguir la pau:





FASE 1: GUERRA: antagonisme total sense reconeixement de l'altre que es resol amb l'aniquilació o rendició total. Procés 1 . Mediació: propiciar apropament/trobada. Cal un tercer de bona fe.





FASE 2. ANTAGONISME: desacord per diferències, però amb coexistència. Procés 2 . Reconeixement de l'altre. Acceptació. S'identifiquen coincidències i interessos comuns.





FASE 3. CONFLICTE : percepció d'existència de situacions contradictòries/incompatibles però transformables. Procés 3 . Trobada: Es construeix confiança i s'enforteix la voluntat de diàleg amb justícia. Es promou la creació de sintagma (paradigmes compartits).





FASE 4. COMPETITIVITAT: cerca d'identitat i espais propis. Procés 4 . Acords: s'estableixen criteris per al creixement i el desenvolupament conjunt.





FASE 5. COOPERACIÓ: disposició a establir acords. Procés 5 . Equitat: s'estableixen objectius, metes i polítiques (accions) perquè no hi hagi perdedors o exclosos i el canvi sigui vinculant.





FASE 6. CONSTRUCCIÓ DE LA PAU: Procés 6 . Coexistència interdependent.









Com podem apreciar, sembla que continuem a la FASE 1 , principalment per part del govern, però també per part d'alguns “líders” opositors, que no acaben de comprendre que per avançar en els processos transformatius i per al trànsit cap a un futur desitjat i compartit, hi ha alguns requisits necessaris:





1. Reconeixement de l'altre: significa acceptar que “l'altre” existeix i que les seves idees i propòsits són legítims, encara que no hi estiguem d'acord. És una condició necessària per passar avançar i conjurar la guerra.





2. Confiança: significa que ha d'existir un mínim (llindar) de confiança sense el qual el diàleg no és possible. La confiança es construeix a través de les paraules (el discurs) i les accions.





3. Flexibilitat: Es refereix a la capacitat que tenen les parts per acceptar les falles en les expectatives sobre alguna cosa o algú.





4. Tolerància : Es refereix a la capacitat que tenen les parts per compartir conductualment amb els qui no s'hi estan d'acord.





Aterrant el tema, el govern segueix sabotejant la negociació fent exigències totalment fora de lloc i posant com a condició l'eliminació prèvia de les sancions, sense haver donat cap mostra de rectificació o de voluntat de complir alguna de les exigències contingudes a la Carta d'Intenció .





En aquest sentit, malgrat informacions manipulades d'alguns mitjans, el líder opositor no ha pogut ser més clar: “l'aixecament de les sancions està condicionat a l'avenç dels diàlegs ”, i no a la inversa.





Finalment, queda la incertesa respecte a si hi haurà o no aquest diàleg entre govern i oposició; però això s'entén, ja que hi ha diverses circumstàncies alternatives que fonamenten la conveniència de negociar:





1. Les parts tenen interès a construir junts una relació a futur o almenys, una aliança, cosa que no sembla ser el cas





2. Les parts tenen alguna cosa a guanyar en la negociació





3. Les parts són conscients de la seva debilitat i recorren a la negociació per salvar el que els sigui possible, o la sabotegen perquè creuen que no tenen res a guanyar





4. Una de les parts és massa feble o se sent particularment vulnerable o amenaçada i no li queda més opció que negociar per no perdre-ho tot, cosa que sembla estar passant, com a conseqüència de les sancions econòmiques i financeres al govern de Putin, per la invasió inacceptable a Ucraïna.





Mentre s'aclareixen aquests dubtes, seguim avançant enmig d'un conflicte caracteritzat per una lògica de guerra amb rumb de col·lisió.