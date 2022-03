Acudeix a tancar un compte en un banc i el deixen oblidat a les caixes de seguretat

Caixes de seguretat /@Pixabay





Un home va anar a una sucursal bancària a Argentina a tancar un compte però va passar una cosa que no esperava: ho van deixar tancat i oblidat en una caixa de seguretat.





Va ser ell mateix qui, a través de xarxes socials, va explicar la història. "Hola @Santander_Ar em van deixar tancat a les caixes de seguretat. M'obren si us plau? Em vaig cansar de cridar i no tenen timbre, per sort arriben dades mòbils", va dir el psicòleg Esteban Cervi, acompanyant el text d'una fotografia que es va fer ell mateix





Cervi va explicar que durant el temps que va estar tancat, es va dedicar a fer "senyals a les càmeres" i va estar "cridant, colpejant portes però ningú es va adonar " que es trobava allà. "Ningú mira les càmeres de seguretat ni saben si hi ha moviment. I no, un timbre és un dispositiu molt avançat, no tenien", va compartir el client.





Finalment, va optar per trucar a emergències. Vaig trucar a la Policia al 911 perquè al banc no atenen telèfon ni responen DMs ”. Poc després, va dir: "Va venir la Policia. Ja estic fora. Gràcies. Per sort el 911 em van atendre a l'instant, van entrar al banc, van escoltar els meus crits i em rescataré. Excel·lent la Policia. I així finalitzen les meves primeres 24 hores de turista a Argentina".