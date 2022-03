El Síndic de Greuges demana una nova norma estatal "exigent" que limiti el preu del lloguer d'habitatges

Cartell de "Es Lloga" @EP





El Síndic de Greuges ha demanat aquest divendres l'aprovació urgent d'una nova norma a nivell estatal que limiti el preu del lloguer d'habitatges i sigui " igual d'exigent " que la catalana.

Ha obert una actuació d'ofici i s'ha dirigit al Defensor del Poble perquè intervingui amb l'objectiu de promoure un marc normatiu comú que permeti garantir una assequibilitat més gran dels preus del lloguer, ha informat en un comunicat.





Aquesta petició arriba una setmana després que el Tribunal Constitucional (TC) anul·lés part de la llei catalana de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d'arrendament d'habitatge.





"El Síndic es mostra preocupat per les conseqüències que aquesta sentència pot tenir en el dret a l'habitatge si des de l' Estat no s'adopten les mesures necessàries per impulsar l'aprovació d'una legislació", defensa el defensor del poble català.





Creu que una de les principals dificultats de la ciutadania actualment, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables, és l'accés a l'habitatge “per l'elevat preu dels lloguers”.