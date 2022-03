Eloi Badia continua amb les proves de la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona

Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica a l'Ajuntament de Barcelona | @catPress





Eloi Badia ha entrat aquest dissabte a les proves de la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona. El que segueix sent regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha complert amb el seu propòsit d'entrar al Consistori barcelonès com a funcionari, i no només ell, sinó també la seva parella, Tatiana Guerrero , que actualment és assessora de la tinença d'alcaldia de drets socials.





Badia forma part de les 16.000 persones que s'examinen durant aquest dissabte per entrar a formar part de les borses de treball de l' Ajuntament de Barcelona . El fins ara regidor del consistori, ha estat inclòs amb el número 1.091 dels 15.842 convocats a les proves, si escau, com a aspirant a incorporar-se a l'administració municipal com a Tècnic superior a Enginyeria. L'admissió a les proves comporta que Badia continua amb el seu clar conflicte d'interessos per poder presentar-se encara que compleix amb el requisits establerts per poder fer-ho.





Segons el codi ètic de Barcelona a Comú , els càrrecs electes -com és el cas de Badia- així com els gerencials i els de lliure designació, es comprometen a "limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives", encara que una postil·la indica que aquest període pot ser "excepcionalment prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i validació ciutadana", una vàlvula d'escapament que podria permetre a Colau repetir com a candidata. Tot sembla indicar, que Badia es prepara per seguir vinculat a l' Ajuntament de Barcelona ja sigui com a regidor o com a treballadora travès d'aquestes proves.