Ciuró afirma que hi ha d'haver consens per modificar la Llei de Política Lingüística

Lourdes Ciuró, consellera de Justícia de la Generalitat







La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró , ha explicat que la "aturada" a l'acord entre PSC, ERC, Junts i comuns sobre el català després del canvi de posició de Junts és per perfeccionar-ho, i ha apostat pel consens a aquesta proposició de llei per modificar la Llei de política lingüística.





En una entrevista al diari ' Nació Digital ' aquest dissabte, ha destacat que "la fortalesa de la llengua és que era un consens de país, i ha de continuar sent així", i que la proposició registrada dijous ha de tenir el mateix consens, diu, que el pacte del 1998.





Ha supeditat el suport de Junts al pacte que aquest garanteixi, segons ella, el blindatge de la immersió lingüística, la competència en dos idiomes i, almenys, un tercer, i al consens de país: “Han de ser els mateixos que a 1998. Si alguna falla, ja no és el mateix”.





Ha considerat que les entitats lingüístiques que van participar en les negociacions "després van dir que no veien el pacte com a positiu" perquè el text definitiu de la proposició no reflectia, diu, el que aquests havien entès a les reunions prèvies.

Preguntada per si la presència de la CUP és indispensable al pacte, ha respost que sí perquè és un partit que defensa la immersió lingüística, encara que els ha emplaçat a “aclarir què defensen, perquè ara no se sap exactament”.



D'altra banda, ha assegurat textualment que la relació amb la ministra de Justícia del Govern, Pilar Llop , és correcta, i que espera sensibilitat, diu, per afirmar que totes dues es troben "políticament als antípodes en moltes coses".





Per a la consellera , el Govern no canviarà la seva opinió sobre una eventual reforma del delicte de sedició o la llei d'amnistia: "Amb els indults ja es van despentinar prou, no es despentinaran més. El proper any hi ha eleccions municipals, no en tocaran ni una mengi de res", ha afegit.