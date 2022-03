Nostradamus va pronosticar l'arribada d'una gran guerra el 2023

Nostradamus va fer prediccions aterridores per al 2023 anticipant la Tercera Guerra Mundial. Si cal creure el famós filòsof, el conflicte ucraïnès podria provocar una 'gran guerra' el proper any.





El francès, conegut com Michel de Nostradame , també va fer referència a la "falla de la llum a Mart", que alguns creuen que es refereix als nostres esforços per colonitzar el planeta vermell. Es produeix enmig dels plans del fundador de SpaceX i CEO de Tesla, Elon Musk, perquè els humans aterrin a Mart abans del 2030.





Nostradamus va fer milers de prediccions per al futur al seu llibre Les Prophéties, publicat fa més de 450 anys. El seu treball ha estat acreditat amb la predicció d'esdeveniments des de l'ascens de Hitler fins al tiroteig de JFK i els atacs de l'11 de setembre, informa el Daily Star.





L'escriptor francès també va predir una sèrie d'esdeveniments catastròfic per al 2022, inclòs l'atac d'un asteroide, la inflació i la gana, i els robots d'intel·ligència artificial que s'apoderaran del món. Si bé tot això encara està per passar, encara queden nou mesos de l'any i les seves prediccions per al 2023 encara són més aterridores.





Nostradamus va escriure: “ Set mesos de la Gran Guerra, gent morta per males accions. Rouen, Evreux no cauran davant el Rei ”. El seu missatge podria fer referència a un conflicte de la Guerra Mundial derivat de la guerra a Ucraïna, després de les dures sancions i amenaces nuclears fetes fins ara.





Nostradamus també es refereix a un "foc celestial a l'edifici real" . Alguns creuen que això podria referir-se a la “fi dels temps” o al començament d'un nou ordre mundial.