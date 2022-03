Prohibeixen els collarets anti-5G per ser radioactius

@ep





Les autoritats holandeses han prohibit diversos productes que contenen material radioactiu perillós, inclòs un penjoll que se suposa que atura el "dany" de la tecnologia 5G . La radioactivitat i els materials radioactius no són inherentment dolents ni perillosos. Els plàtans són famosos per la seva radioactivitat, igual que els humans, simplement respirant, bevent i menjant en un món lleugerament radioactiu. El factor crucial és la dosi.





I és per això que s'hi va involucrar l'Autoritat per a la Seguretat Nuclear i la Protecció Radiològica dels Països Baixos (ANVS). El penjoll Anti-5G i altres nou productes comercialitzats com a "ions negatius", incloses joies i un antifaç per dormir, contenen materials radioactius que podrien causar dany amb el temps si es fan servir contínuament. D'altra banda, l'estudi més gran que va investigar els efectes a la salut del 5G va trobar que era segur.



Un estudi encarregat per ANVS i realitzat per l'Institut Nacional de Salut Pública i Medi Ambient dels Països Baixos (RIVM) ha revelat que aquests productes específics emeten radiació ionitzant. El nivell de radiació mesurat és baix i el risc de problemes de salut també és baix. No obstant això, no es pot descartar del tot que l'ús continu d'aquests productes durant un període prolongat pugui resultar perjudicial per a la salut a llarg termini”, es llegeix en un comunicat al lloc web de l'ANVS.





"ANVS ha informat a tots els venedors coneguts d'aquests productes als Països Baixos que la seva venda està prohibida i que han de deixar de comerciar amb aquests productes immediatament", afirmen al comunicat. S'aconsella a les persones que posseeixin un producte de " efecte d'ions negatius que el guardin de forma segura i que es posin en contacte amb l'ANVS.





Els teòrics de la conspiració contra 5G han trobat un terreny fèrtil a les comunitats antivacunes, vinculant el llançament de la nova tecnologia de comunicació amb la pandèmia de COVID-19 i després amb les vacunes. Al maig de 2020, treballadors de telecomunicacions van ser atacats i es van incendiar torres 5G al Regne Unit després de la difusió d'històries de conspiració a les xarxes socials.