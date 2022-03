Regalen un viatge gratuït a Maldives per a parelles que van passar una lluna de mel catastròfica

Les llunes de mel estan destinades a ser un viatge emocionant per als noucasats, ja sigui que estigui marcant un destí de la llista de desitjos o explorant alguns dels llocs més romàntics del món. Desafortunadament, no totes les llunes de mel van segons el planejat.





El mal temps, les cancel · lacions a causa de la pandèmia de Covid o els simples contratemps poden convertir ràpidament unes vacances de somni en un malson , el que és particularment descoratjador quan es tracta duna celebració de la seva nova vida junts.





Hotel a Maldives on podràs passar unes vacances gratis @ep





Però una companyia de viatges està buscant donar-li a una parella la lluna de mel de la qual va sortir malament l'oportunitat de tenir una escapada adequada. Ah, i aquesta vegada, serà en un viatge GRATIS a les Maldives.





Sí, estem parlant de viles sobre l'aigua amb piscines privades, sopars de luxe, luxosos tractaments de spa i, per descomptat, molt de temps per relaxar-se a aquestes platges de sorra blanca perfectes.





Winged Boots , una empresa de gestió de viatges personals, ofereix a una parella afortunada una estada gratuïta de 10 nits amb pensió completa al Raffles Maldives Meradhoo Resort , que inclou cinc nits en una vila de platja amb piscina i cinc en una vila sobre el aigua que també té piscina privada. Ah, i també obtindrà 1.000 (1.180 euros) per gastar als restaurants i bars del resort o per reservar excursions.





El concurs està obert a les parelles que es van casar o van formar una unió civil abans de gener de 2022, i les sol·licituds ja es van obrir al lloc web de Winged Boots . (Aquí també trobareu els termes i condicions complets).





Per participar, les parelles simplement han de compartir per què creuen que mereixen una segona oportunitat en una lluna de mel , ja sigui que es tracti d'una història commovedora o que el seu viatge va estar ple de molts contratemps divertits (o no tan divertits).





Ho hauran de fer abans del 17 d'abril del 2022, quan es tanquin les inscripcions. Després, es contactarà amb els sol·licitants preseleccionats per a una entrevista en vídeo i, en última instància, un jutge independent decidirà qui guanya les vacances gratis.





David Ox, director general de Winged Boots, va dir que el concurs va sorgir perquè l'empresa "volia oferir a una parella l'oportunitat de celebrar la relació amb una experiència inoblidable de lluna de mel a les Maldives".