Com si fos poc la terrible crisi econòmica, social, política i cultural en la qual vivim immersos els veneçolans, a més ens tocarà patir en el futur immediat, les conseqüències del suport incondicional a la Rússia de Putin per la seva invasió a Ucraïna , especialment, per l'impacte que tindran sobre la nostra escanyolida economia, les sancions financeres i comercials que li han estat imposades.

Això se sumarà als efectes catastròfics que han tingut i tindran, dos esdeveniments globals importants: La pandèmia de Covid-19 i el Canvi Climàtic.

Veneçuela: El desastre ambiental que ve /@Pixabay

Sobre la pandèmia ja sembla clar que va arribar per quedar-se i que els seus efectes podrien durar dècades, configurant així la primera catàstrofe sanitària global d'aquest segle, amb les conseqüències econòmiques, laborals, socials, ambientals i psicològiques que té.







Pel que fa al Canvi Climàtic , necessitem posar-nos al dia amb el que sabem que està passant, i amb el que ens espera a la societat que ve, doncs junts, aquests esdeveniments conformen un panorama de possibilitats, aterridor.

Ja s'ha fet públic l'informe dels resultats del Panell Internacional sobre Canvi Climàtic (IPCC), al qual, per cert, va pertànyer l'enginyer veneçolà Juan Carlos Sánchez, que va rebre juntament amb els seus més de 200 companys, un premi Nobel.

Aquest informe va ser elaborat per 234 experts de 66 països després de revisar més de 14.000 articles i referències temàtiques, i dóna llums sobre els efectes físics que ja ha tingut l'escalfament global i els possibles escenaris en funció de l'impacte dels gasos amb efecte d'hivernacle (CO2 i metà, principalment) que emeti la humanitat en els propers anys.

La causa principal d'aquest augment és, fonamentalment, l'ús creixent dels combustibles fòssils (petroli i carbó) per a calefacció i per moure vehicles automotors així com tota la maquinària industrial. La situació és de tal gravetat que tret que es produeixin reduccions profundes en les properes dècades, serà difícil mantenir el límit d'1,5 grau establert com a barrera per frenar la catàstrofe ambiental.

I és que el canvi climàtic induït per l'home, s'ha expressat en esdeveniments extrems com: onades de calor, sequeres, incendis forestals, fortes precipitacions, inundacions i esfondraments massius, pedregades inusuals, augment de la freqüència i magnitud d'huracans i ciclons tropicals i desaparició de les glaceres.

El que les notícies ens han estat explicant no són més que lleus indicis del que ens podria esperar al món que ve.

Davant del panorama que hem descrit, els experts han assenyalat que, si no s'atura el procés, molts d'aquests canvis es faran irreversibles en les properes dècades i podrien mantenir-se durant segles o mil·lennis, tret que declarem immediatament un codi vermell per a la humanitat , doncs, la viabilitat de les nostres societats dependrà de l'actuació de governs, empreses i ciutadans per limitar l'augment de la temperatura mitjana atmosfèrica a 1,5 graus.

En aquest sentit els passats anuncis de la Conferència Mundial sobre Canvi Climàtic (COP26) no van ser gaire encoratjadors. Molt a desgrat nostre, els principals contaminadors (Xina, Estats Units, la Unió Europea, Índia, Rússia, Japó, Brasil, Indonèsia, Iran i Canadà), malgrat les bones intencions declarades, segueixen lluny d'assolir aquest objectiu.

El problema és que aquests propòsits no solen coincidir amb els interessos de les grans corporacions i empreses generadores d'un alt percentatge de les emissions en dubte , així com dels seus socis polítics instal·lats als governs i parlaments, genèticament incompetents per comprendre la importància de conservació ambiental, però on es prenen les grans decisions.

Per als països productors de petroli, com Veneçuela, decisions d'aquest tipus estan exigint des de fa temps i entre altres coses, el replantejament de la indústria petroliera com la vam conèixer al llarg del segle XX, ja que sabem que l'economia mundial apunta a un canvi del patró de producció i consum, a favor de l'ecoeficiència energètica, l'ús sustentable dels materials, la conservació de l'ambient i l'economia circular.

Afegiu-vos, ara, els problemes ambientals que han estat posats en relleu en l'Informe ambiental 2021 presentat recentment per l'Observatori d'Ecologia Política de Veneçuela, en el qual es destaquen set situacions, cadascuna més important que l'altra. Aquestes són: L'impacte de les activitats extractives mineres, especialment el cas de l'Arc Miner de l'Orinoco a què se suma la mineria il·legal a Bolívar i Amazones. També se suma l'explotació de recursos miners no metàl·lics (carbó, sorres, granit i d'altres); Sobreexplotació amb finalitats turístiques i recreatives elitesques en Parcs Nacionals emblemàtics com Els Roques, Canaima, El Avila i Morrocoy, violentant la normativa legal vigent; La inacció sobre els efectes del Canvi Climàtic, previstos com a catastròfics per al nostre país; La inacció sobre la producció, el maneig i la disposició de deixalles domèstiques, especialment els plàstics i l'absència de polítiques adequades de reciclatge; L'increment dels vessaments petroliers i de benzina al Llac de Maracaibo, les costes marines de Falcón i alguns rius a l'orient del país, especialment a Anzoátegui. (73 vessaments en total durant el 2021). Se sumen les explosions i incendis en instal·lacions petrolieres, particularment a Falcón, Anzoátegui i Monagas; L'increment de les activitats de desforestació per a ús agrícola o per a extracció i el trànsit il·legal de fusta. Ja van 131 reportis a 16 estats del país, especialment a Miranda i Districte Capital; Afectació de conques hidrogràfiques, maneig d'embassaments deficient i col·lapse de les institucions responsables del maneig de l'aigua. Sobre això hi va haver una mitjana de 85 protestes mensuals a tot el país.

Si continuem per aquest camí, i no atenem els impactes que ha causat la pandèmia de Covit-19 i les conseqüències que ha tingut i ens han predit que tindrà; si tampoc actuem amb diligència i compromís respecte als efectes devastadors projectats del canvi climàtic, i no trobem la manera de posar fi a la barbàrie ambiental desencadenada, seran els nostres fills i néts els que ens retreuen haver-los robat el seu hàbitat i el seu dret a viure en un món més sa, més harmoniós, més respectuós de la vida i més digne de ser viscut.