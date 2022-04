Per què no podem viatjar a la velocitat de la llum?

La velocitat de la llum al buit és un límit de velocitat còsmic absolut. Res no pot anar més ràpid que els gairebé 300.000 km/s que és la velocitat de la llum. D'acord amb les lleis de la física, a mesura que ens apropem a la velocitat de la llum, hem de proporcionar més i més energia perquè un objecte es mogui. Per assolir la velocitat de la llum, necessitaries una quantitat infinita d'energia, cosa que és impossible.





És possible que hagis sentit alguna vegada que un objecte que viatja a la velocitat de la llum guanya una massa infinita, però això no és exactament cert. L'objecte en realitat no guanya massa física, però es comporta com si ho hagués fet. Per exemple, si una persona de 65 kg viatgés al 50% de la velocitat de la llum, es comportaria com si tingués una massa de 87 kg. Al 90%, es comportarien com si pesés 172 kg.





Aleshores, si la massa no pot viatjar a la velocitat de la llum, com ho pot fer la llum? La llum està formada per fotons, que són partícules sense massa i, per tant, no requereixen energia per moure's, la natura és molt sàvia…





Explicació genial del gran Carl Sagan de la velocitat de la llum:

















Altres coses curioses que ocorren en viatjar a la velocitat del temps és l'anomenada dilatació del temps. El temps s'alenteix a mesura que t'acostes a la velocitat de la llum i quan l'assoleixes, el temps s'atura. Per a un fotó no existeix el temps, tot passa instantàniament.





La dilatació del temps ens afecta tot el temps a la vida quotidiana, però els seus efectes són tan petits que no podem veure'ls. Segons la teoria de la relativitat, “els rellotges en moviment van lents”. Això significa que si llences el teu rellotge per un precipici, l'hora que mostra estarà lleugerament endarrerida respecte a un rellotge que no hagi estat llançat per un precipici. Aquest és el cas de tots els rellotges, mecànics i biològics. En realitat, envelleixes més lentament a velocitats tan altes, però hauries de viatjar força ràpid per notar una gran diferència. Per exemple, algú que ha estat a l'estació espacial internacional durant 6 mesos haurà envellit 0,005 segons menys que algú aquí a terra. La ISS viatja al voltant de la terra una vegada cada 90 minuts, però tot i així és només el 0,003% de la velocitat de la llum.





Imaginem que viatgem en una nau espacial al 98% de la velocitat de la llum durant uns minuts… Què veuríem?





Si poguéssim veure el que està passant, una persona que viatja cap a nosaltres a la velocitat de la llum semblaria blava, ja que les ones de llum que reboten en ells i al seu ull s'hauran aixafat i compactat, escurçant la longitud d'ona. D'això en diem corriment al blau. De manera similar, si la persona estigués viatjant allunyant-se de nosaltres les ones de llum s'estirarien, cosa que faria que la longitud d'ona fos més llarga i apareixerien vermelles, ia això ho anomenem corriment cap al vermell. Per a la persona que viatja a la velocitat de la llum, tot el que es trobi davant seu s'aixafarà en allò que sembla un túnel borrós, l'anell exterior del túnel apareixerà vermell i l'interior blau…





Sí alguna vegada viatgeu a aquesta velocitat serà al·lucinant!!!