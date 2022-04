Una paracaigudista sobreviu miraculosament després d'estavellar-se a 200 km/h contra el terra

Un paracaigudista que es va estavellar contra el terra a 201 km/h després de caure més de 4.100 metres va sobreviure miraculosament. Jordan Hatmaker va començar a precipitar-se cap a terra en un gir aterridor després que el seu paracaigudes s'enredés al voltant de la cama.





Jordan Hatmaker després de l'accident @gofundme





L'addicta a l'adrenalina es va estavellar contra el terra 20 segons després d'estirar el cordó d'alliberament, trencant l'esquena, la cama i el turmell. Sorprenentment, va romandre conscient durant tot el procés i va cridar demanant ajuda, terroritzada d'estar paralitzada. Jordan va colpejar la terra amb la cama esquerra i va rebotar cap endavant per aterrar sobre la seva esquena. La van portar a l'hospital on va passar 25 dies recuperant-se de l'horrible caiguda.





Li prendria tres mesos tornar a caminar , però l'experiència propera a la mort no l'ha impedit tornar a fer paracaigudisme. Jordan assegura: "No crec que hagis de renunciar a les coses que estimes només perquè es va interposar un obstacle al teu camí, la vida és massa curta i has de fer el que et fa feliç".





"Realment espero enviar un missatge de tractar de trobar el costat positiu en qualsevol situació en què et trobis. Mai saps com ets de fort fins que ho has de ser, no et subestimis", sentencia Jordan.





Jordan es va enamorar del paracaigudisme després de completar el seu primer salt el 2015. Entre aquest any i el 2020 va completar un total de cinc salts en tàndem abans de decidir-se a entrenar per obtenir la seva llicència de paracaigudisme per poder saltar sola. Va ser durant aquest entrenament el novembre del 2021 quan va ocórrer el desastre. Va intentar fer dos salts per estar ben encaminada a obtenir la seva llicència abans que l'hivern dificultés la pràctica.





Jordan, de Virginia Beach, Virginia, explica: "Primer vaig tractar d'aixecar-me de terra, i quan no vaig poder moure res, el meu primer pensament va ser que estava paralitzada i vaig començar a cridar. Mai havia sentit sons com aquests sortint del meu cos. Vaig llançar crits. esgarrifosos", recorda.





Jordan havia caigut a prop del lloc d'aterratge i l'ajuda va arribar cinc minuts després. La van portar a l'Hospital General Sentara Norfolk, on li van dir que s'havia trencat gairebé tota la part inferior de l'esquena, la tíbia i el turmell, i que havia patit una lesió a la medul·la espinal.





Durant la seva recuperació, cridava a les cames que es moguessin, però malgrat les seves frustracions, sempre va creure que algun dia tornaria a caminar, encara que les seves possibilitats eren escasses."Estava molt agraïda d'estar viva, aquest era el pensament que tenia amb més freqüència. Tenia moltes esperances de tornar a caminar, encara que no podia aixecar les cames o moure-les d'una banda a l'altra", explica l'afectada.





"Tenia moltes esperances que tornaria a fer tot el que volia fer", afirma Jordan a Mirror. Dues setmanes després de tornar a casa, Jordan va aconseguir una fita transcendental quan va poder aixecar les cames per si mateixa per primera vegada. "En aquell moment, només la vaig poder aixecar mitja polzada del llit, però va ser genial conquistar una fita. Va ser un senyal de progrés i estava realment emocionat, simplement em va donar més motivació per seguir endavant. Vaig començar a caminar als tres mesos del dia de l'accident”.