Dos quaderns de notes escrits per Charles Darwin han estat tornats a la Universitat de Cambridge de forma anònima, 22 anys després d'haver estat vists per última vegada. Els petits llibres enquadernats en cuir inclouen l'esbós de l'arbre de la vida del científic.

Tornen en una bossa de regal dos quaderns de notes de Darwin perduts fa 22 anys /@Wikipedia

La biblioteca de la Universitat havia fet una crida mundial per trobar-los, tal com recull Europa Press de la 'BBC'. Es desconeix qui ha deixat aquests blocs, que han estat dipositats en una bossa de regal de color rosa brillant que contenia la caixa blava original on es guardaven els quaderns.



També un sobre marró en què estava imprès el missatge: "Bibliotecario, Felices Pascuas". Els blocs de notes daten de finals de la dècada de 1830, després que Darwin tornés de les Illes Galápagos.

En una pàgina, va dibuixar un esbós d'un arbre que va inspirar la teoria de l'evolució i més de 20 anys després es convertiria en una teoria central en el seu innovador treball 'L'origen de les espècies'.

" La teoria de la selecció natural i l'evolució és probablement la teoria més important en les ciències ambientals de la vida i la terra, i aquests són els quaderns en què es va compondre aquesta teoria ", diu Jim Secord, professor emèrit d'història i filosofia de la ciència a la universitat.





Els manuscrits van ser vistos per darrera vegada el novembre de 2000 després d'una sol·licitud interna per treure'ls de la càmera cuirassada de col·leccions especials de la biblioteca per ser fotografiats.

Va ser només durant un control de rutina dos mesos després que es va descobrir que faltaven. Inicialment, els bibliotecaris van pensar que els havien tornat a col·locar al lloc equivocat a la gran biblioteca universitària, que conté més de 10 milions de llibres, mapes i manuscrits.

Però malgrat diverses cerques, els quaderns mai van aparèixer i, el 2020, es va concloure que probablement havien estat robats i es va informar a la Interpol.