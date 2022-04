Acomiaden un professor per mirar porno durant la classe i enviar-lo per error al projector

Un mestre de secundària va perdre el seu treball després de veure pornografia a l'ordinador portàtil durant la classe i projectar-la per error enfront dels alumnes. Les coses podrien empitjorar molt per a Kevin Welchel, que podria enfrontar un any de presó o una multa de 4,000 dòlars si és declarat culpable.





Classe d'escola @unsplash





La seva escola, Klein Collins Heigh School a Houston, Texas (Estats Units) , ara està considerant emprendre accions legals contra ell per mostrar "material nociu per a un menor". Una mare va dir al Houston Chronicle local que el que va fer va ser "molt inapropiat" i "molt, molt poc professional".





Un altre ho va defensar dient: "Era un excel·lent mestre i els nostres fills l'estimaven", va dir el pare. "És realment desafortunat que això hagi passat" . Parlant en nom del districte escolar, Justin Elbert va dir: 'L'individu va ser expulsat immediatament i ja no està emprat pel districte.

El districte no tolera una conducta tan completament inacceptable”.





Els veïns de Welchel es van sorprendre per l'incident i en van parlar molt bé. "Les nostres relacions amb Kevin i la seva dona sempre han estat molt positives. Són pares molt actius i solidaris amb els seus dos fills", va dir una parella a KPRC 2 . "Crec que aquesta acusació ha de ser revisada a fons", sentencien.





L'advocat i analista legal Cordt Akers va dir que el cas de Welchel pot ser difícil de defensar.

Ell va dir:"'Segons els fets que tenim, aquest és un delicte menor de classe A punible amb fins a un any de presó. L'única intenció defensiva que tenia era científica o educativa, però segons els fets que tenim, no crec que aquest material sigui suficient".