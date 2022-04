Un home es troba un cuc dins de la seva hamburguesa Big Mac del McDonald's

Hamburguesa amb un cuc dins @facebook





Un home va obtenir molt més del que va demanar en el seu recent menjar de McDonald's quan va mossegar el seu Big Mac per trobar un cuc recargolant-se. Dale Lord diu que "no ha pogut menjar des de llavors" després que va trobar la criatura a la seva hamburguesa dilluns a la nit (25 d'abril).





L'home de Cambridgeshire ( Regne Unit ) va decidir donar-se un gust amb un McDonald's i va visitar la sucursal a Newmarket Road a Cambridge, comprant un Big Mac. Després de donar-li una mossegada a l'hamburguesa, va notar que es movia. Així que ho va obrir per investigar i va veure que el cuc es recargolava, informa Cambridgeshire Live.



Dale va dir que se sentia "malalt" i "no ha pogut menjar des de llavors". Va informar l'incident a l'oficina central de McDonalds i la salut ambiental. Dale va assegurar: "Estava menjant l'hamburguesa i després de donar-li una mossegada vaig anar a prendre un respir i vaig notar que alguna cosa es movia. Va ser llavors quan vaig decidir obrir-lo i vaig veure el que s'assembla molt a un cuc".









Al vídeo que Dale va prendre de la seva hamburguesa, hi ha alguna cosa que es mou visiblement. Va compartir el vídeo a Facebook, on va rebre més de 800 accions. Va publicar: "Barnwell McDonald's necessita tancar com més aviat millor, no m'importa si és un cuc o una eruga nadó, això no hauria d'estar a la meva hamburguesa. Em sento violat i malalta. Mai no tornaré mai a menjar d'aquí".



Un portaveu de McDonalds va dir: “La seguretat alimentària és molt important per a nosaltres i posem gran èmfasi en el control de qualitat, seguint estàndards rigorosos per evitar imperfeccions. Ens agradaria oferir una disculpa completa al client en qüestió i entendre que actualment està en conversa amb el nostre equip d'Atenció al client que va sol·licitar que es torni l'article”.