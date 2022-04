Va a sopar a una pizzeria i li neguen l'entrada perquè no té acompanyant /@Pixabay







Una dona del Regne Unit ha denunciat, segons Mirror, que va anar a sopar a una pizzeria de Manchester però no la van deixar entrar perquè anava sola.





Després d'un dur dia de feina, la dona va aparcar el cotxe en una zona de pagament (li va costar 4 lliures) i va caminar fins a arribar a la pizzeria on es volia donar un caprici. Però el porter, abans de deixar-la entrar, li va preguntar si s'uniria a algun grup a l'interior. En dir-li que no, que anava sola, li va comentar que tenien una política de 'no solters'.





Sorpresa, aquesta dona li va preguntar al porter de la pizzeria que per què no podia entrar, que mai no li havien posat impediments per anar sola a cap restaurant. "Em van dir que si em deixaven entrar, haurien de deixar entrar també els solters perquè seria discriminatori. Aparentment era una política de 'no solters'", va explicar.





Després d'això, comenta que va marxar del lloc humiliada i famolenca. Tot i que ha volgut explicar la seva història, prefereix seguir l'anonimat.